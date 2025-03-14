تسلا تحذر: الحرب التجارية التي يشنها ترامب قد تجعلنا هدفا لرسوم جمركية مضادة

واشنطن - (د ب أ):

حذرت شركة تسلا للسيارات الكهربائية التي يملكها إيلون ماسك من أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمكن أن تجعلها عرضة لرسوم جمركية انتقامية وترفع تكاليف إنتاج المركبات التي يتم تصنيعها في أمريكا.

وفي خطاب إلى الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، أعربت شركة تيسلا عن دعمها للحرب العادلة، لكنها حذرت من أن المصدرين الأمريكيين "عرضة لآثار غير متناسبة، عندما ترد دول أخرى للإجراءات التجارية الأمريكية".

وجاء في الخطاب المؤرخ بتاريخ 11 مارس أنه "على سبيل المثال، أدت الإجراءات التجارية السابقة من قبل الولايات المتحدة إلى ردود فعل فورية من قبل دول مستهدفة، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المستوردة إلى تلك الدول".

وأدت الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة ترامب بالفعل إلى اتخاذ إجراءات مضادة من جانب كندا والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى.

وأضافت تيسلا في الخطاب أنه على الرغم من زيادة الإنتاج المحلي، فإن بعض المواد الخام والمكونات ستظل هناك حاجة للحصول عليها من أسواق دولية.

وتابعت "لا يتعين أن تتعارض الإجراءات التجارية مع الأهداف الرامية إلى زيادة ودعم التصنيع المحلي بشكل أكبر".