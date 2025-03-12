للباحثين عن الـ"هاتشباك".. مقارنة بين سوزوكي إسبريسو وميتسوبيشي ميراج

كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من المقبلين على الشراء عن الطرازات الهاتشباك الأرخص سعرا بالسوق المصري، وذلك مع التراجعات الأخيرة بأسعار السيارات.

وتعد سوزوكي إسبريسو وميتسوبيشي ميراج أرخص سيارتين جديدتين تنتمي لفئة الهاتشباك بالسوق المحلي خلال شهر مارس الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين سوزوكي إسبريسو وميتسوبيشي ميراج:

المحرك والأداء

تعتمد سوزوكي إسبريسو التي تعد الطراز الإنتاجي من الموديل التجريبي Future-S، على سواعد محرك بنزين صغير ثلاثي الاسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 67 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وخزان وقود سعة 27 لترًا.

تعتمد ميتسوبيشي ميراج على محرك مايفيك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 78 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 100 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وخزان وقود سعة 35 لتر.

المساحات والأبعاد

يبلغ طول سيارة سوزوكي إسبريسو خماسية الأبواب والمقاعد الجديدة 3.665 مم، وعرضها 1.520 مم، وارتفاعها 1.564 مم، وتقف على عجلات سبائكية بقياس 14 بوصة، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 239 لترًا مكعبًا.

يبلغ طول ميتسوبيشي ميراج 3845 مم، وعرضها 1665 مم، وارتفاعها 1510 مم، وقاعدة عجلاتها 2550 مم، وخلوصها الأرضي 160 مم.

التجهيزات والكماليات

تمتلك إسبريسو مكيف يدوي للهواء وزجاج كهربائي أمامي ومدخل USB وAUX وعدادات رقمية، ومخرج كهربائي بقدرة 12 ڤولت، ونظام صوتي مكون من سماعتين.

مقصورة ميتسوبيشي ميراج مزودة بمكيف هواء يدوي، وشاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وتمكن السائق من التحكم في الأنظمة المعلوماتية والترفيهية، وأندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومقاعد قماش، ومرآة تعتيم داخلية، و2 حامل أكواب في الكونسول الوسطي.

السلامة والأمان

تأتي إسبريسو بنظام فرامل ABS مانعة للانغلاق ووسائد هوائية أمامية ومشغل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وعجلة قيادة بأزرار للتحكم ببعض أنظمة التشغيل، إضافة إلى نظام مانع إدارة المحرك.​

تضم وسائل أمان ميتسوبيشي ميراج 2 وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، ونظام دعم الفرامل BAS، ونظام التحكم النشط بالثبات ASC.

الأسعار والفئات

تتوفر سوزوكي إسبريسو فى السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 630 ألف جنيه.

تقدم ميتسوبيشي ميراج هاتشباك الصغيرة موديل 2024 بفئة واحدة سعرها الرسمي 805.000 جنيه.

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