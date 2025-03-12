نيسان تطلق النسخة الأحدث من سيارتها Qashqai بمميزات جديدة..صور

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة نيسان اليابانية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق أيقونتها "قاشقاي" Qashqai الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة اليابانية أن Qashqai الكروس أوفر تتمتع بملامح أنيقة تظهر على شبكة المبرد والكشافات الأمامية ومصابيح الضوء النهاري، كما تتوفر السيارة بطلاء ثنائي اللون.

وتظهر السيارة Qashqai الجديدة بطول 4.43 متر وعرض 1835 ملم وارتفاع 1625 ملم، بينما تتراوح مساحة التخزين الخلفية بين 550 و1447 لترا.

وتتوفر للسيارة عجلات مصنوعة من معدن خفيف قياس 19 أو 20 بوصة.

نظام دفع هجين

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على نظام الدفع e-Power الهجين، والذي يتألف من محرك كهربائي بقوة 140 كيلووات/190 حصانا، ومحرك بنزين بقوة 158 حصانا، والذي يعمل كمولد.

وتتضافر جهود نظام الدفع الهجين مع بطارية سعة 1ر2 كيلووات ساعة، في حين يبلغ معدل الاستهلاك 6.3 لتر/100 كلم.

وتزدان المقصورة الداخلية للسيارة بخامات عالية الجودة وحليات جديدة مع فرش ألكانتارا. وتزخر المقصورة الداخلية بشاشة قياس 9 بوصة، وتدعم أنظمة السيارة خدمات جوجل.

باقة واسعة من الأنظمة المساعدة

وتم تجهيز السيارة بباقة واسعة من الأنظمة المساعدة مثل وظيفة الفرملة الاضطراري ومساعد الحفاظ على حارة السير وشاشة لعرض صورة محيطية تنقلها 4 كاميرات.

كما تتوفر وظيفة 3D، والتي تتيح مراقبة السيارة بمساعدة 8 كاميرات، فضلا عن الوضع الشفاف لغطاء حيز المحرك، والذي يسمح بصورة افتراضية للعجلات الأمامية.