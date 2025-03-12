نصائح للتغلب على تشوش الرؤية أثناء القيادة ليلًا

كتب - محمود أمين:

تعد قيادة السيارات ليلًا من التحديات التي تواجه ملايين السائقين حول العالم، وذلك لأسباب تتنوع ما بين ظروف الطرق أو مشاكل بالسيارة أو مشاكل صحية للسائق.

وتؤثر عدم القدرة على الرؤية أثناء القيادة على مستوى الأمان والراحة أثناء التنقل، وتزداد احتمالية التعرض لمواقف مرورية مفاجئة بسبب قلة الإضاءة.

في هذا التقرير، نقدم بعض النصائح الفعالة للتغلب على التشويش أثناء القيادة ليلاً :

تأكد من نظافة الزجاج الأمامي والمرايا

أحد الأسباب الرئيسية للتشويش أثناء القيادة ليلاً هو الزجاج الأمامي المتسخ، خاصة عندما ينعكس الضوء من المصابيح الأمامية للسيارات القادمة في الليل. تأكد دائمًا من تنظيف الزجاج الأمامي والمرايا بشكل دوري. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل انعكاسات الضوء ويعزز وضوح الرؤية.

تعديل إعدادات المصابيح الأمامية

تأكد من أن المصابيح الأمامية في سيارتك مضبوطة بشكل صحيح. إذا كانت المصابيح موجهة بشكل غير صحيح، يمكن أن تشتت الضوء أو تحجب الرؤية. تأكد من ضبط مستوى الضوء بما يتناسب مع سرعة الطريق وظروف القيادة.

استخدام الأنوار الأمامية العالية بحذر

عند القيادة على الطرق السريعة أو في المناطق ذات الإضاءة المنخفضة، يمكن أن تكون الأنوار الأمامية العالية مفيدة. لكن يجب استخدامها بحذر. عند رؤية سيارة قادمة، من الأفضل التبديل إلى الأنوار الأمامية المنخفضة حتى لا تشتت انتباه السائق الآخر.

خذ فترات راحة بانتظام

قد يسبب الإرهاق تشويشًا إضافيًا أثناء القيادة في الليل، حيث يكون تركيزك أقل في الظلام. من الضروري أخذ فترات راحة منتظمة للحد من الإرهاق واستعادة النشاط. هذه الفترات قد تكون قصيرة لكنها ستساعدك في الحفاظ على تركيزك أثناء القيادة.

الحد من استخدام الهاتف المحمول

استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة ليلاً يزيد من خطر التشويش والتشتت. من الأفضل تجنب التفاعل مع الهاتف أثناء القيادة، خاصة في الليل عندما تكون الرؤية أضعف. استخدم الأنظمة الصوتية أو البلوتوث للتواصل أو التحكم في جهازك دون الحاجة للابتعاد عن الطريق.

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