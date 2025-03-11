بعد خروج فورد الأمريكية من مصر.. تعرف على أسعار فورد فيوجن مستعملة

كتب - محمود أمين:

يتوفر سوق المستعمل فورد فيوجن السيدان بمتوسط أسعار تتراوح بين 750 إلي مليون و 200 ألف جنيه، يحدد السعر سنة الصنع والحالة الفنية، في هذا الموضوع نستعرض مواصفات السيارة:

تقدم فورد فيوجن بمحرك سعة 2000 سي سي بقوة 240 حصان، عزم أقصي 340 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، بنقل قوة المحرك للعجلات الأمامية.

تتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كم/س خلال 7.3 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 218 كم/س، تستهلك في المتوسط 8.4 لتر من الوقود لكل 100 كم.

سيارة فورد تأتي بطول 4870 مم، عرض 1852 مم، ارتفاع 1480 مم، طول قاعدة عجلات 2850 مم، مساحة تخزين خلفية تصل لـ 453 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

فورد فيوجن مزودة بمجموعة كبيرة من وسائل الأمان والحماية في مقدمتها 7 وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التحكم في ثبات السيارة ESP، نظام المساعدة على صعود المرتفعات HLA، نظام تنبيه السائق في حالة التشتت، التحذير من الخروج عن المسار.

كما تتوفر بالسيارة حساسات ركن أمامية وخلفية معزز بكاميرا خلفية، نظام مراقبة الجر TCS، نظام قياس ضغط الهواء بالإطارات TPMS، نظام المساعدة على صعود المرتفعات HLA.

ويتاح في فورد فيوجن نظام إضاءة نهارية LED، تكييف هواء ثنائي المناطق، شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة تدعم أنظمة توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات Apple Car Play و Android Auto، فتحة سقف، مقاعد أمامية كهربائية مزودة بخاصية التدفئة.

يشار إلى أن علامة فورد التجارية الأمريكية، أعلنت قبل أيام، توقفها عن تقديم سياراتها في السوق المصري، في خطوة وصفتها بالاستراتيجية والتي تتماشى مع سياسة الشركة في تحديد مستهدفات جديدة لتقديم منتجات أكثر تطورًا.

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