أكثر من 14 ألف سيارة ملاكي جديدة تم ترخيصها خلال فبراير 2025

كتب - محمود أمين:

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري في تقريرها الشهري الذي تصدره بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، عن أن عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريًا ورخصت "زيرو" في شهر فبراير 2025 بلغ 36.944 مركبة.

وأوضح تقرير المجمعة أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2.270 مركبة موديل 2022 و2.050 مركبة موديل 2023 و6.911 مركبة موديل 2024 و25.712 مركبه موديل 2025 ومركبة واحدة موديل 2026.

نستعرض حجم تراخيص السيارات الملاكي والدراجات النارية والنقل فيما يلي:

السيارات الملاكى

بلغ عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 14366 سيارة ملاكي من بينها 345 سيارة موديل 2022 و668 سيارة موديل 2023 و2810 موديل 2024 و10543موديل 2025.

الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبلغ إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 19.151 من بينها 1.716 دراجة موديل 2022 و1.236 دراجه نارية موديل 2023 و3.690 موديل 2024 و 12.508 موديل 2025 ودراجه موديل 2026.

سيارات النقل

سيارات النقل بلغت أعدادها 2.027 سيارة من بينها 77 وحدة موديل 2022 و86 سيارة نقل موديل 2023 و272 سيارة موديل 2024 و1.592 موديل 2025.

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