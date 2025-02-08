تراجع تسلا أمام فولكس فاجن وسيات في السوق الألمانية للسيارات الكهربائية

برلين - (د ب أ):

سجلت شركة تسلا أكبر الخسائر بين شركات صناعة السيارات الكهربائية الشهر الماضي في ألمانيا، حيث تجاهل المستهلكون علامة إيلون ماسك التجارية واشتروا المزيد من سيارات فولكس فاجن وسيات وبي إم دبليو.

وأفادت بيانات مفصلة نشرتها هيئة النقل الاتحادية الألمانية، أمس الجمعة، أن شركة فولكس فاجن سجلت أكبر المكاسب، حيث زادت مبيعاتها بواقع 6521 سيارة كهربائية عن العام الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وشهدت علامة سيات التابعة لمجموعة فولكس فاجن ثاني أكبر زيادة في المبيعات، بواقع 2520 سيارة إضافية.

وتراجعت مبيعات شركة تسلا بواقع 1875 سيارة خلال شهر، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية الإجمالية بنسبة 54%، وفقا لهيئة النقل الاتحادية الألمانية.