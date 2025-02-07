أبرز 25 معلومة عن "روكس 01" الفاخرة القريبة من سوق السيارات المصري

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كتب. محمود أمين |

كشفت مجموعة نور الدين الشريف، وكيل علامة روكس في السوق المصري، عن الـSUV متوسطة الحجم روكس 01 التي ستقدم رسمياً بالنصف الثاني من فبراير الجاري، نستعرض خلال هذا التقرير أبرز 25 معلومة عن روكس 01:

التجهيزات الفنية:

السيارة مزودة بمحركين كهربائيين بقوة 470 حصان مع أقصى عزم دوران 740 نيوتن متر.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 5.5 ثانية.

النظام الهجين:

السيارة مزودة أيضًا بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 154 حصان، يعمل على إمداد البطارية بالطاقة.

البطارية الليثيوم ثلاثية بقدرة 56 كيلووات/ساعة توفر نطاق كهربائي بالكامل يصل إلى 235 كم.

النطاق الكلي:

بفضل النظام الهجين (الكهربائي والبنزين)، تصل المسافة الإجمالية إلى 1,115 كم.

الشحن:

تستغرق عملية شحن البطارية 8.6 ساعات باستخدام الشاحن البطيء AC.

أبعاد السيارة:

الطول: 5,295 مم

العرض: 1,980 مم

الارتفاع: 1,869 مم

طول قاعدة العجلات: 3,010 مم

سعة خزان الوقود: 70 لتر

أنظمة السلامة المتقدمة:

وسائد هواء أمامية وجانبية لمقاعد الصف الأول + وسائد ستارية عند جميع النوافذ.

فرامل مانعة للانغلاق (ABS) وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD).

نظام الثبات الإلكتروني (ESP) ونظام تحذير من السيارات العابرة عند الرجوع للخلف (RCTA).

5 رادارات مليمترية و6 كاميرات أمامية وخلفية.

التحكم في الثبات والجر:

أنظمة مثل التحكم في الثبات الديناميكي (DST)، والتحكم الديناميكي في السيارة (VDC)، ونظام التحكم في الجر (TCS).

نظام تدعيم الانقلاب (RMI) ونظام التحكم عند نزول المنحدرات (HDC).

التجهيزات الخارجية:

مصابيح LED أمامية وخلفية، مصابيح ضباب خلفية LED.

جنوط مقاس 21 بوصة.

مرايا كهربائية مع خاصية الذاكرة، قضبان سقف، ومصابيح عودة LED.

التجهيزات الداخلية:

السيارة تأتي بثلاثة صفوف من المقاعد؛ إحدى الفئات بستة مقاعد (2+2+2)، والأخرى بسبعة مقاعد (2+2+3).

تتوفر المقاعد باللون الأبيض، الأسود أو البرتقالي.

تكنولوجيا المقصورة:

عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد.

تكييف ثلاثي التوزيع مع فتحات تهوية للصفين الثاني والثالث.

نظام تنقية الهواء مع مولد للأيونات السالبة.

راحة القيادة:

تزويد السيارة بنظام القيادة "Rock /Snow /Mud /Sand /Wade".

خاصية تكييف الهواء بشكل ذكي مع تحكم في درجة الحرارة.

الزجاج والعزل:

زجاج أمامي عازل للحرارة، نوافذ عازلة للصوت، وجميع النوافذ كهربائية بضغطة واحدة.

زجاج السيارة مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.

التكنولوجيا الذكية:

تزويد السيارة بكاميرات عالية الدقة مع رؤية 360 درجة.

خاصية الرصد للبقعة العمياء لتنبيه السائق.

المقاعد:

مقاعد من الجلد الفاخر مع خاصية التدفئة وضبط الكهرباء في المقاعد الأمامية.

الضمان:

الوكيل يقدم ضمان 5 سنوات أو 150,000 كيلومتر على السيارة.

ضمان 8 سنوات أو 240,000 كيلومتر على البطارية.

أنظمة مساعدة القيادة:

مساعد للبقاء في منتصف الحارة المرورية.

تنبيه عند الانحراف عن الحارة المرورية.

إضاءة المحيط الداخلي:

إضاءة محيطة بـ256 لونًا مع إضاءة LED للقراءة تعمل بلمسة واحدة.

فتحة السقف:

السيارة مجهزة بفتحة سقف بانورامية كهربائية مع زجاج عازل للحرارة والضوضاء.

نظام الأمان والراحة:

خاصية "Auto Hold" لتثبيت السيارة تلقائيًا عند التوقف.

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS).

مستوى رفاهية القيادة:

توفير إمكانية التحكم في السيارة عبر تطبيق الهاتف مع تقنية Bluetooth.

التحكم في السرعة:

مثبت سرعة تكيفي يضمن سهولة القيادة لمسافات طويلة.

التصميم الخارجي:

تصميم ديناميكي مع مصابيح أمامية تكيفية تعمل بشكل ذكي.

التحكم التلقائي:

خاصية غلق الأبواب أوتوماتيكيًا عند التحرك.

الأنظمة الصوتية:

الصوت المحيطي مع تقنيات عالية الجودة لتعزيز تجربة القيادة.