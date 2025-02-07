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ارتفاع أرباح سوزوكي موتور اليابانية

11:16 ص الجمعة 07 فبراير 2025

علامة سوزوكي

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طوكيو - (د ب أ):

سجلت شركة سوزوكي موتور اليابانية للسيارات ارتفاع الأرباح في فترة التسعة أشهر من أبريل إلى ديسمبر 2024 مقابل نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ صافي الدخل للشركة 7ر311 مليار ين (046ر2 مليار دولار) أو 56ر161 ين للسهم. وهذا يقارن بـ12ر237 مليار ين أو 47ر122 ين للسهم العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة لنفس الفترة 7ر11 % إلى 4283 مليار ين من 3834 مليار ين العام الماضي.

وفي حين ارتفعت مبيعات السيارات بواقع 2ر12 %، تراجعت مبيعات الأعمال البحرية بواقع 1ر5 %. ونمت أعمال الدراجات النارية بواقع 11 % في نفس الفترة.

سوزوكي مبيعات السيارات عالم السيارات
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