نوفيتيك تضع بصمتها على فيراري 296 GTS

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برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة نوفيتيك عن إطلاق برنامج تعديل للسيارة فيراري 296 GTS، والذي يمنح السيارة الرياضية المزيد من القوة والخصائص الأيروديناميكية مع تصميم أكثر شراسة وهجومية.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية، أن سيارتها 296 GTS N-Largo المعدلة تخطف الأنظار ببنيتها العريضة، مع مكونات جديدة على المقدمة مثل الشفة الأمامية من ألياف الكربون الشفاف، بالإضافة إلى التصميم الخاص على المئزر الأمامي، وهو ما يساعد على تحسين أداء السيارة على السرعات العالية.

وتم تصميم العوامل الديناميكية الهوائية في نفق الرياح لتحقيق توازن مثالي بين البناء خفيف الوزن والقوة. وتخطف السيارة الأنظار بتوسعة الرفارف N-LARGO والناشر الخلفي واسبويلر مؤخرة البطة من الكربون الشفاف، كما ترتبط الصورة البصرية على المقدمة والمؤخرة بعتبات N-LARGO الجديدة.

وبفضل التعديلات، التي تم إجراؤها على المحرك V6، زادت القوة إلى 868 حصانا، وهو ما يساعد على الوصول إلى تسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في أقل من ثلاث ثوان، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 330 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة بمجموعة عادم رياضي وعجلات من الألومنيوم قياس 21 بوصة في الأمام و22 بوصة في الخلف، كما تقدم شركة التعديل خيار خفض الهيكل 35 ملم تقريبا.

وتوفر نوفيتيك للمقصورة الداخلية العديد من خيارات التعديل، منها التجهيز بفرش ألكانتارا والجلود الفاخرة.

وأعلنت نوفيتيك أن إنتاج سيارتها سيارتها 296 GTS N-Largo المعدلة يقتصر على 15 نسخة فقط.