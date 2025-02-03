مع بدء انتشارها.. هل تتأثر السيارات الكهربائية بالطقس البارد؟

برلين - (د ب أ):

يؤثر انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء بشكل سلبي على أداء السيارات الكهربائية، لا سيما على صعيدي أداء البطارية ومدى السير.

ولمعرفة الأثر السلبي لانخفاض درجات الحرارة على البطارية الخاصة بالسيارة الكهربائية قام نادي السيارات ADAC الألماني بإجراء اختبار على 25 سيارة حديثة، والذي أظهر اختلافات كبيرة بين الموديلات المختبرة.

وتصدرت مرسيدس EQS 450+ نتائج الاختبار؛ حيث تمكنت من قطع مسافة 582 كلم دون التوقف للشحن، كما تبقى 18 كلم كمدى سير، مع توفير الطاقة اللازمة لقطع مسافة 304 كلم من خلال شحن البطارية لمدة 20 دقيقة.

وفي المرتبة الثانية أتت بورشه Taycan، والتي وصلت إلى مدى السير 504 كلم، مع توفير الطاقة اللازمة لقطع مسافة 370 كلم من خلال شحن البطارية لمدة 20 دقيقة.

وتلتها السيارة لوسيد Air Grand Touring AWD، والتي قطعت مسافة 518 كلم، مع توفير الطاقة اللازمة لقطع مسافة 255 كلم أخرى من خلال شحن البطارية لمدة 20 دقيقة.

وقطعت فولكس فاجن ID.7 Pro Sمسافة 436 كلم، وتمت إعادة شحنها لقطع مسافة 261 كلم في غضون 20 دقيقة.

وقطعت تسلا Model 3 MR RWDمسافة 423 كلم، مع توفير الطاقة اللازمة لقطع مسافة 207 كلم أخرى من خلال شحن البطارية لمدة 20 دقيقة.

وأكد الخبراء الألمان أن الطقس البارد يؤثر بوجه عام على أداء جميع السيارات سواء الكهربائية أو العاملة بالبنزين والديزل، وهو ما يجعلها تعمل بكفاءة أقل مقارنة بالأحوال الجوية العادية، لكنه يظهر بصورة واضحة لدى الموديلات، التي تعتمد على بطارية ومحرك كهربائي.

وأوضح الخبراء أنه عندما تنخفض درجات الحرارة، يقل كل من مدى السير الخاص بالسيارات الكهربائية وسعة البطارية أيضا. ويقصد بسعة البطارية مقدار الطاقة، الذي تستطيع البطارية تخزينه ومدى سرعة تفريغه، ولذلك سيؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى طول مدة شحن السيارة الكهربائية.

وقد تتأثر تقنيات الشحن هي الأخرى بظروف الطقس شديد البرودة، مما يؤدي إلى بطء عملية الشحن واستغراقها وقتا أطول مقارنة بفصول العام الأخرى.

تدابير للحفاظ على مدى السير

ويمكن الحفاظ على مدى السير الخاص بالسيارة الكهربائية في ظل البرد القارسي من خلال اتخاذ التدابير التالية:

- ينبغي إيقاف السيارة داخل مرآب أو منطقة مسقوفة ومغطاة لتقليل تأثير البرد على أداء البطارية.

- عند الشحن ليلا يمكن ضبط موعد التدفئة قبيل الانطلاق بالسيارة وأثناء اتصالها بالشاحن، مما يسمح بتوفير التدفئة لمقصورة القيادة قبل بدء الرحلة مع سحب الكهرباء من مصدر الشحن، وليس من البطارية، وبعد ذلك تكون مقتصرة على المقود والمقاعد.

- فحص ضغط هواء الإطارات وإعادة ضبطه إن تطلب الأمر، حتى لا تستهلك السيارة المزيد من الطاقة أثناء السير، مع تعديل سلوك القيادة والابتعاد عن مناورات التسارع مع القيادة الاستباقية والابتعاد عن الازدحامات المرورية والضبط على وضع القيادة الاقتصادي.