رينو تستدعي أكثر من 15 ألف سيارة كهربائية لأسباب خطيرة

باريس - (د ب أ):

أعلنت مجموعة "رينو" للسيارات الفرنسية مساء أمس الثلاثاء، عن استدعاء أكثر من 15 ألف سيارة كهربائية بسبب أعطال محتملة على نطاق واسع في التشغيل.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشركة استدعت 15 ألف و722 سيارة كهربائية من طراز "ار5" التي بدأ تسويقها في خريف 2024، للخضوع إلى عمليات تحديث للبرنامج الالكتروني.

وأوضحت أن مالكي السيارة واجهوا صعوبات كبيرة في تشغيل المحرك.

وبحسب المعلومات المنشورة يتعلق الأمر بصندوق الطاقة الالكتروني الذي يتولى إيصال التيار الكهربائي من البطارية إلى المحركات الكهربائية.

وتقوم الشركة الآن بإطلاق "عملية تقنية خاصة"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.