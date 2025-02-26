إكسبينج G6 الكهربائية .. نظرة عن قرب

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برلين - (د ب أ):

أطلقت شركة "إكسبينج" سيارتها الكهربائية G6 الجديدة، التي تنتمي إلى الفئة المتوسطة من موديلات SUV، لتشعل نار المنافسة مع تسلا Model Y.

تصميم أنيق

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها G6 الجديدة تأتي بطول 75ر4 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 89ر2 متر، وتتمتع بخطوط تصميمية أنيقة وسقف مقبب ومؤخرة قصيرة.

وتتمتع المقصورة الداخلية بقمرة قيادة بسيطة ومرتبة وتشتمل على عدد قليل من الأزرار والأذرع، كما أنها تشتمل على شاشة ثانية صغيرة خلف المقود إلى جانب الشاشة الكبيرة أمام الكونسول الأوسط.

ويتم استغلال الشاشة الصغيرة لعرض المعلومات المهمة أمام السائق حتى يظل اهتمامه منصبا على متابعة الطريق، كما تمتاز المقصورة الداخلية بالراحة، وذلك بفضل الخامات المستخدمة وتجهيز المقاعد؛ حيث يمكن طي المقاعد الأمامية في وضع مسطح بحيث يمكن رفع القدمين حرفيا أثناء شحن السيارة.

شحن البطارية

وتتمثل الميزة الأكبر للسيارة الصينية في شحن البطارية. ونظرا لأنها تعمل بنظام 800 فولت فإنه يمكن شحن الموديل الأساسي بقدرة تصل إلى 215 وات والإصدار الفاخر بقدرة تصل إلى 280 كيلووات كحد أقصى، وبالتالي يتم شحن البطارية من 20 إلى 80% في غضون 15 دقيقة، وعند شحن السيارة من الصندوق الحائطي في المنزل فإنه يمكن شحنها بقدرة 11 كيلووات كحد أقصى.

وتبلغ سعة البطارية في الموديل الأساسي 66 كيلووات ساعة وتكفي شحنة البطارية لقطع مسافة 435 كلم، في حين يتضمن الموديل الفاخر بطارية 5ر87 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 570 كلم، ويمكن استعمال البطاريتين لتغذية الأجهزة الخارجية المستهلكة للتيار بالطاقة الكهربائية.

وقامت الشركة الصينية بتجهيز الموديل الأساسي بمحرك خلفي بقدرة 190 كيلووات/258 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 440 نيوتن متر، أما في الإصدار RWD Long Range فقد اعتمدت إكسبنج على محرك خلفي بقدرة 210 كيلووات/286 حصان. ويشتمل الإصدار الفاخر على محركين بقدرة إجمالية تبلغ 350 كيلووات/476 حصان.

وبفضل هذه القوة الحصانية الكبيرة توفر السيارة الصينية معدلات أداء لافتة للأنظار؛ حيث تنطلق من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في زمن يتراوح من 9ر6 إلى 1ر4 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 200 كلم/س.

وعلى غرار الكثير من السيارات الكهربائية، تمتاز السيارة إكسبنج G6 بالراحة؛ حيث يعمل نظام التوجيه بسلاسة ودقة، ومن ثم لا يشعر الركاب بعدم استواء الطريق بفضل تجهيزها بنظام التعليق الهوائي.