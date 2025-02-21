الطريقة الصحيحة لتخزين الإطارات .. تعرف عليها

برلين - (د ب أ):

أوصت منظمة الفحص الفني الألمانية بتخزين الإطارات بشكل سليم؛ حيث ينبغي تخزينها في مكان جاف ومظلم.

وأوضحت المنظمة أن تعرض الإطارات للأشعة فوق البنفسجية قد يؤدي إلى فقدان الملدنات الموجودة في خليط المطاط على نحو سريع، ما يؤدي إلى تقادم عمر الإطارات ويجعلها هشة ومتشققة.

وأضافت المنظمة الألمانية أنه ينبغي تخزين الإطارات فوق بعضها البعض على سطح نظيف.

وفي حالة تخزين الإطارات بدون جنوط، فينبغي حينئذ تخزينها في وضع قائم، مع مراعاة تدويرها بمقدار ربع دورة تقريبا مرة واحدة في الشهر