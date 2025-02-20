سوبارو تطلق سيارتها Forester الجديدة في الأسواق.. صور

بعد الكشف عن سعرها فيات 500X الجديدة تدخل في منافسة مع هذه السيارات

بروتون تكشف موعد طرح أول نسخة من "ساجا" المصنعة في مصر

نيسان قشقاي.. أبرز المنافسين في مصر بعد كشف أسعار موديل 2025

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة سوبارو اليابانية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق أيقونتها "فورستر" Forester الجديدة، التي تنتمي لفئة الـ SUV العائلية.

وأوضحت الشركة اليابانية أن Forester الجديدة تخطف الأنظار من خلال التصميم الجذاب للكشافات الأمامية على شكل الأجنحة وشبكة المبرد مع المئزر الأسود على المقدمة والمؤخرة والعتبات الجانبية، بالإضافة إلى القسمات مفتولة العضلات على الرفارف.

كما يتوفر لخط التجهيزات Sport ديكورات نحاسية اللون على العجلات والمئزر الأمامي، وغطاء المرايا الجانبية، والعتبات الجانبية، والمئزر الخلفي.

وتظهر السيارة الجديدة بطول 4.656 ملم وعرض 1.829 ملم وارتفاع 1.730، فضلا عن قاعدة عجلات بطول 2.669 ملم، وتسع السيارة ما يصل إلى 1.720 لترًا من الأمتعة.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على نظام دفع هجين معتدل يتألف من محرك بوكسر بقوة 100 كيلووات/136 حصان، وآخر كهربائي بقوة 12.3 كيلووات/16.7 حصان.

كما يتوفر للسيارة محرك بوكسر سعة 2.5 لتر بقوة 135 كيلووات/184 حصان، والتي يتم تقسيمها على العجلات الأربع عبر ناقل حركة CVT أوتوماتيكي.

وتتألق المقصورة الداخلية بعناصر مصنوعة من لدائن بلاستيكية بتصميم شمع العسل على لوحة القيادة جهة الراكب الأمامي والجزء السفلي من كسوة الأبواب، مع لمسة كلاسيكية للعدادات التناظرية وتصميم خاص للمقود متعدد الوظائف.

وتم تجهيز السيارة الجديدة بحزمة أنظمة القيادة المساعدة والأمان EyeSight، والتي تضم نظام التعرف على المارة ونظام الكبح الاضطراري.

كما تضم الحزمة محذر الزاوية الميتة والمرور المتقاطع والتوجيه الأوتوماتيكي للطوارئ لتجنب التصادمات حتى 80 درجة، وذلك بالتضافر مع الكاميرا 360 درجة.