بسبب سكان الصين.. مرسيدس بنز تفقد 2.8 مليار يورو من أرباحها

شتوتجارت - (د ب أ):

تراجعت أرباح شركة "مرسيدس بنز" الألمانية للسيارات الفاخرة على نحو كبير العام الماضي، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى ضعف أعمالها في الصين.

وأعلنت الشركة المدرجة في مؤشر "داكس" للبورصة الألمانية اليوم الخميس أن أرباحها تراجعت العام الماضي بنسبة 28% على أساس سنوي إلى 10.4 مليار يورو.

وكانت الشركة التي يقع مقرها في شتوتجارت قد اضطرت بالفعل إلى خفض توقعات أرباحها بشكل كبير في سبتمبر الماضي.

وفي السوق الأكثر أهمية، الصين، تراجع إقبال العملاء الأثرياء على شراء سيارات باهظة الثمن من مرسيدس، وهو ما أدى إلى تآكل الربحية المرتفعة التي تحققت في السنوات السابقة.

وفي عام 2024 شكلت الأرباح التشغيلية لأعمال سيارات الركاب نسبة 8.1% من المبيعات قبل احتساب الفوائد والضرائب والبنود الخاصة، وكان ذلك أقل قليلا مما توقعه الخبراء.

وفي عام 2023 بلغت هذه النسبة 12.6%، كما كانت مرتفعة عن ذلك في عامي 2022 و2021.

وفي عام 2024 انخفضت المبيعات بنسبة 4.5% إلى 145.6مليار يورو. وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنحو الثلث إلى 13.6 مليار يورو، وهو رقم أفضل قليلا مما كان يخشاه الخبراء.

ومن المقرر تخفيض توزيعات الأرباح بواقع يورو واحد إلى 30ر4 يورو للسهم الواحد. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط مرسيدس لإطلاق عملية إعادة شراء أخرى للأسهم بقيمة تصل إلى خمسة مليارات يورو، حال موافقة الجمعية العامة السنوية على ذلك.

وفي العام الحالي، تتوقع الشركة مواجهة رياح معاكسة أقوى ونتائج أقل بوجه عام. ومن المتوقع أن يبلغ هامش الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب ما بين 6 إلى 8% فقط من المبيعات في عام 2025، حسبما أعلنت الشركة اليوم.

وقال رئيس الشركة، أولا كيلنيوس، إن البيئة لا تزال تشكل تحديا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون مبيعات الشركة هذا العام أقل قليلا من مستوى العام الماضي.