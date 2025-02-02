بتخفيض 60 ألفا.. مد العرض على سيارات هافال إلى نهاية فبراير

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القاهرة - (مصراوي):

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هافال التجارية في مصر، عن استمرار تخفيض أسعار عدد من سيارات العلامة الصينية بالسوق المحلي حتى نهاية شهر فبراير الجاري.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي، فإن التخفيضات تصل إلى 60 ألف جنيه وتشمل سيارات هافال Jolion FL وهافال H6 وهافال Jolion Pro.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على أسعار السيارات التي تشملها التخفيضات:

هافال Jolion FL

تتميز سيارة Jolion FL بتصميمها الجذاب، وأدائها الاستثنائي، ووسائل الأمان الحديثة، والراحة الفائقة، وتعمل بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم أقصى 220 نيوتن مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches.

وتتوفر هافال Jolion فيس ليفت بأسعار رسمية تبدأ من 1.150.000 جنيه وحتى 1.370.000 جنيه.

هافال H6

تتميز هافال H6 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 152 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 233 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وتتوفر بأربع فئات وهي؛ Standard وDeluxe وDeluxe SR وHigh Deluxe، وتتميز بمقصورتها الداخلية الواسعة والمريحة، بأسعار رسمية تبدأ من 1.350.000 جنيه وحتى 1,620,000 جنيه.

هافال Jolion Pro

تنتمي سيارة هافال Jolion Pro إلى فئة السيارات "الكروس أوفر" والمزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو" ينتج قوة 148حصان، مع عزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك من طراز "DCT".

وتتوفر هافال Jolion Pro بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 1.420.000 جنيه.

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