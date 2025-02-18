بالصور.. هيونداي تكشف عن سيارتها Inster الكهربائية الصغيرة

مع الكشف عن أسعارها.. من ينافس السيارة "روكس 01" في مصر؟

سول - (د ب أ):

أطلقت شركة هيونداي الكورية الجنوبية، المتخصصة في صناعة السيارات، سيارتها الكهربائية "إنيستر" Inster الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية الصغيرة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها الكهربائية Inster رباعية الأبواب تأتي بطول 3.8 متر، كما تسع 5 مقاعد وما يصل إلى 351 لترا من الأمتعة.

وتتمتع السيارة بملامح كلاسيكية تتجسد في الكشافات المستديرة، كما أنها تتألق بمظهر ريفي العصري من خلال الكسوة البلاستيكية السوداء على الرفارف وقضبان السقف المصنوعة من الألومنيوم.

ولعشاق الطرق الوعرة تتوفر السيارة أيضا بنسخة تحمل الاسم Cross، والتي تكتسي بالألواح البلاستيكية مع قضبان سقف كبيرة، كما تخطف السيارة الأنظار إليها من خلال المئزر الأمامي ذي اللون الرمادي الفضي، والذي يستحضر في الذهن صورة تجهيزة حماية قاع السيارة المسحوبة إلى أعلى، كما يتألق المئزر الخلفي بنفس النمط.

وعلى صعيد الدفع، ينبض بداخل السيارة محرك كهربائي بقوة 71 كيلووات/97 حصان أو 85 كيلووات/115 حصان. وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة بسرعة قصوى تبلغ 140 أو 150 كلم/س.

وتتوفر للسيارة بطارية سعة 42 أو 49 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 370 كلم.

وتشتمل السيارة على مقصورة داخلية تمتاز بمفهوم مرن في الاستعمال مع مقعد خلفي قابل للسحب وحامل للحاسوب اللوحي وطاولة قابلة للطي، بالإضافة إلى وظيفة Vehicle-to-Load، والتي يمكن من خلالها شحن الدراجة الكهربائية أو أي أجهزة كهربائية أخرى من بطارية السيارة.

ويهيمن على شكل المقصورة شاشة قياس 10.25 بوصة، مع وظائف دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

وتزخر السيارة الكهربائية بأنظمة القيادة المساعدة؛ حيث تأتي مزودة بباقة “Smart Sense” وكذلك باقة „Parking Sense“. وتضم الباقتان النظام الفعال للحفاظ على حارة السير ونظام السرعة المتوائم ووظيفة Stop-and-Go ومساعد كاميرا الرجوع للخلف ومحذر المرور المتقاطع.

كما تشتمل التجهيزات على نظام „Digital Key 2 Touch“ من هيونداي، والذي يحول الهاتف الذكي إلى مفتاح بفضل تقنية NFC.