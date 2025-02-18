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كيا تطرح EV4 الكهربائية في الأسواق لمنافسة هذه السيارات

12:48 م الثلاثاء 18 فبراير 2025
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  • عرض 6 صورة
    كيا EV4 الكهربائية المدمجة
  • عرض 6 صورة
    كيا EV4 الكهربائية المدمجة
  • عرض 6 صورة
    كيا EV4 الكهربائية المدمجة
  • عرض 6 صورة
    كيا EV4 الكهربائية المدمجة
  • عرض 6 صورة
    كيا EV4 الكهربائية المدمجة
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سول - (د ب أ):

كشفت شركة كيا النقاب عن سيارتها الكهربائية EV4 المدمجة، والتي تخطط من خلالها إلى سحب البساط من تحت أقدام الموديلات المنافسة مثل فولكس فاجن ID.7 وتسلا Model 3.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها EV4 الجديدة تعد رابع موديلاتها الكهربائية الخالصة بعد EV3 وEV6 وEV9، مشيرة إلى أنها تعتمد على تقنية 800 فولت، مما يضمن أوقات شحن قصيرة.

ولم تفصح كيا بعد عن أية بيانات تقنية سوى أن مدى السير الكهربائي سيتخطى في أحسن الأحوال حاجز 600 كلم.

وستتوفر السيارة الكهربائية EV4 المدمجة بموديل سيدان وآخر هاتشباك.

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