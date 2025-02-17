الأسبوع المقبل.. مزاد لبيع سيارات مستعملة تابعة لنيابات (التفاصيل)

القاهرة - (مصراوي):

كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل وموعد جلسة مزاد علني كبير لبيع "لوطات" سيارات مستعملة تابعة لنيابات.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي وبيك أب ونقل وميكروباص وموتوسيكلات وتروسيكلات وتكاتك ولودر.

تنتمي المركبات المطروحة بالمزاد إلى ماركات (تويوتا - شيفرولية - سوزوكي - جيب شيروكي - أودي - بي إم دبليو - فيات - نيسان - ميتسوبيشي - سيات - فولكس فاجن - مرسيدس - هيونداي - سكودا).

كما يتوفر للبيع بالمزاد مركبات (هوجن - بجاج - MZ - دايون - حلاوة - إيسوزو - تاتا - دايهاتسو - داتسون - كاتربلر - دايو - جاك - نصر - اسبرانزا - مازدا - كيا - لادا) وغيرها.

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

لمزيد من التفاصيل والاشتراطات (اضغط هنا)