أوبل تكشف عن نسخة هجينة من جراند لاند بـ2.1 مليون جنيه.. صور

كيف تشتري أرخص سيارات BMW في مصر بـ20 ألف جنيه شهريًا؟

أسعار ومواصفات أكثر سيارة 7 راكب مبيعًا في السوق المصري

الكشف عن أسعار روكس 01 الكهربائية الفاخرة في مصر..صور وتفاصيل

روسيلسهايم - (د ب أ):

أطلقت شركة أوبل الألمانية الرائدة في صناعة السيارات، نسخة الدفع الهجين Plug-in من سيارتها "جراند لاند" Grandland، الـSUV التي تنتمي للفئة المدمجة.

وبحسب المعلن من الشركة الألمانية من 40 ألف و150 يورو (مليونين و128 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

مفهوم تصميمي جديد

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تخطف الأنظار من خلال المفهوم التصميمي الجديد على المقدمة والمعروف باسم Vizor مع كشافات LED-Matrix الفائقة، التي تضمن إنارة واضحة ومرنة للطريق.

كما يتوفر لنسخ GS رباعية الدفع طاقم عجلات مصنوع من معدن خفيف قياس 19 بوصة. وتضيف هذه النسخة المقاعد الفائقة مع فرش ألكانتارا.

وتتمتع المقصورة الداخلية بشاشتين كبيرتين قياس 12 بوصة و10 بوصة، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1652 لترا.

نظام الدفع

وعلى صعيد نظام الدفع، تعتمد السيارة الجديدة على نظام دفع هجين Plug-in بقوة 143 كيلووات/195 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 350 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 220 كلم/س، بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود 4.6 لتر/100 كلم.

وتتمتع بمدى سير هجين يصل إلى 897 كلم، فضلا عن مدى السير الكهربائي 87 كلم، وذلك بفضل البطارية سعة 17.9 كيلووات ساعة.

كما تم تجهيز السيارة بمجموعة تعليق فائقة مع نوابض مشدودة تُوازن بين الأداء الرياضي وراحة القيادة، لا سيما عند إجراء مناورات الكبح الشديدة وعند تجاوز المنعطفات.

ويتسع برنامج الأنظمة المساعدة في السيارة الجديدة بمحدد السرعة ومسافة الأمان ونظام الحفاظ على حارة السير ونظام الرؤية الليلية.