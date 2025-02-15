ساينز يدعم هاميلتون وفيراري للفوز ببطولة العالم لسباقات فورمولا-1

لندن - (د ب أ):

يعتقد كارلوس ساينز، السائق الذي استبعده فريق فيراري من أجل ضم لويس هاميلتون، أن فريقه السابق على اعتاب الفوز ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 ودعم بديله للمنافسة على لقبه الثامن ببطولة العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هاميلتون /40 عاما/ أصبح على بعد شهر من تسجيل مشاركته الأولى مع فيراري عقب انضمامه قادما من فريق مرسيدس.

وكان ساينز الضحية لانتقال هاميلتون، الذي ينظر إليه على نطاق واسع كأحد أكبر الانتقالات في تاريخ فورمولا -1، وبدلا من ذلك، سيلعب لصالح ويليامز عندما ينطلق الموسم في ملبورن يوم 16 مارس.

ولكن خلال حديثه على هامش إطلاق سيارة ويليامز الجديد في سيلفرستون، قال ساينز /30 عاما/ الذي قضى ثلاثة أعوام بجوار تشارلز لوكلير في فيراري :" عندما رحلت، شعرت أن فيراري ولوكلير في كامل جاهزيتهما للمنافسة على لقب بطولة العالم، ومع انضمام لويس سيزداد هذا".

وأضاف :"لم أكن من قبل زميلا للويس لذلك أنا لا أعلم ما الذي يستطيع فعله. لم أر بياناته أبدا. رأيت بيانات لوكلير وأعرف مدى جودته. الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها تقييم السائق هي عندما تكون زميلا له في الفريق وترى ما الذي هو قادر على فعله."

وأكد :"ولكن عندما أنظر لنتائج لويس وخلفيته، وما حققه، لا يمكنني سوى القول إن هناك فرصة كبيرة للغاية بأنه سيكون تنافسيا لفريق فيراري. ولكن مثل كل شيء، سيعتمد الأمر بالكامل على مدى قدرته على التكيف مع السيارة ومدى قدرته على التكيف مع الفريق."