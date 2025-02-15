استطلاع: الاهتمام بالسيارات الكهربائية في ألمانيا يتزايد رغم تراجع الشراء

شتوتجارت - (د ب أ):

أظهر استطلاع للرأي تزايدا في اهتمام السائقين في ألمانيا بامتلاك سيارات كهربائية، على الرغم من ضعف الطلب حاليا عليها.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجري بتكليف من شركة الاستشارات الإدارية "هورفاث"، فإن أكثر من نصف المشاركين (58%) في ألمانيا يفكرون على الأقل في شراء طراز كهربي في المرة القادمة التي يشترون فيها سيارة. وذكر واحد من بين كل ثلاثة أشخاص أن هذا الأمر محتمل للغاية.

وقال خبير السيارات لدى شركة هورفاث، جورج مورسيك، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "لقد زادت الرغبة في شراء سيارة كهربائية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، كما تزايد الانفتاح المبدئي على التنقل الكهربائي في ألمانيا أيضا".

وبالمقارنة بمسح سابق أجري في أبريل 2024، تضاعفت تقريبا نسبة الأشخاص الذين يفكرون في شراء سيارة كهربائية، وقال مورسيك: "وعلى الرغم من المزاج السلبي جزئيا، فإن الناس في ألمانيا يدركون بشكل متزايد أنهم سوف يفكرون في موضوع التنقل الكهربي على الأقل في المرة القادمة التي يشترون فيها سيارة".

وفي الوقت نفسه، تناقص عدد المعارضين للسيارات الكهربائية، حيث استبعد 20% فقط من الذين شملهم الاستطلاع بشكل أساسي شراء سيارة كهربائية.

وفي أبريل 2024 كانت النسبة أكثر من 50%. وقال مورسيك: " هؤلاء هم خصوم التكنولوجيا العنيدين، ولكن عددهم يتناقص".

أجرت الاستطلاع شركة أبحاث المستهلكين "بوتلوك". وشمل الاستطلاع 3 آلاف مالك سيارة في 11 دولة أوروبية بالإضافة إلى الصين والولايات المتحدة، من بينهم حوالي 500 فرد في ألمانيا.

وشمل الاستطلاع السائقين الذين يعتزمون شراء مركبة جديدة خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة. وأجري الاستطلاع في ديسمبر/كانون الأول 2024.