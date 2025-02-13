بورشه تعلن اعتزامها طرد الآلاف من موظفيها طوعيًا بحلول هذا العام

شتوتجارت - (د ب أ):

أعلنت شركة بورشه الألمانية الألمانية للسيارات الرياضية، الخميس، اعتزامها شطب 1900 وظيفة بحلول عام 2029 مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستسري على مصنع الشركة الرئيسي في حي سوفنهاوزن بمدينة شتوتجارت ومصنع الشركة في منطقة فايساخ.

ووفقًا لبيان الشركة، فإن إجراءات شطب الوظائف لا يمكن أن تتم إلا من خلال طريقة مقبولة اجتماعيا، إذ لا يزال موظفو بورشه يتمتعون بالتأمين الوظيفي حتى عام 2030، مما يعني استبعاد عمليات التسريح المتعلقة بظروف التشغيل حتى ذلك الحين، وبالتالي سيتعين على الشركة الاعتماد على المغادرة الطوعية.

وتأتي إجراءات الشطب المعلن عنها إضافة إلى ما تقرر من شطب عدد من الوظائف بين العمالة المؤقتة. فمنذ عام 2024، بدأت عقود هؤلاء الموظفين في قطاع الإنتاج تنتهي تدريجيًا، في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة العام الماضي أنها لن تمدد أي عقود مؤقتة بعد الآن.

وتمر بورشه حاليًا بفترة مضطربة، حيث أعلنت الشركة بشكل مفاجئ في بداية الشهر الجاري أنها ستستغني عن كل من لوتس ميشكه، المدير المالي، وديتليف فون بلاتن، مدير المبيعات. ولم تقدم الشركة أي أسباب رسمية لإقالة المديرين التنفيذيين.

يذكر أن العلاقة بين لوتس ميشكه وأوليفر بلومه، الذي يرأس مجلس إدارة كل من بورشه ومجموعة فولكس فاجن (المالكة لبورشه إس إي)، توصف بأنها متوترة.

وتردد أن ميشكه كان يطمح إلى إزاحة بلومه و تولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة بورشه.

وكان سعر سهم الشركة سجل تراجعًا قويا في الفترة الماضية، كما تواجه بورشه تراجعًا في المبيعات في السوق الصينية.

وحتى الآن، لم يتم تحديد من سيخلف المديرين التنفيذيين اللذين تمت إقالتهما.

وبعد أيام قليلة من إعلان الإقالة، أعلنت الشركة أنها ستعيد التركيز على محركات الاحتراق الداخلي، مخالفًة لأهدافها السابقة. وتتوقع بورشه في عام 2024 تحمل تكاليف إضافية تصل إلى 800 مليون يورو، منها ما يتعلق بالاستثمار في تطوير سيارات جديدة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي أو محركات الهجين.

وكانت بورشه تمتلك سابقًا واحدة من أكثر استراتيجيات السيارات الكهربائية طموحًا في قطاع صناعة السيارات، حيث كان من المخطط أن تكون أكثر من 80% من سياراتها الرياضية وسيارات الدفع الرباعي، كهربائية بالكامل بحلول عام 2030.