الإعلان عن فشل مباحثات اندماج نيسان وهوندا وميتسوبيشي اليابانية

(أ ب ومصراوي ):

أعلنت شركات صناعة السيارات اليابانية هوندا موتور ونيسان موتور وميتسوبيشي موتورز، عن إنهاء محادثات الاندماج بينها دون التوصل إلى صيغة تفاهمية.

وقالت الشركات الثلاث في بيان مشترك إنها قررت إنهاء اتفاقها على بحث إقامة هيكل للتعاون الثلاثي بينها.

يذكر أن هوندا موتور ونيسان موتور كورب أعلنتا في ديسمبر الماضي اعتزامهما إجراء محادثات لإقامة شركة مشتركة بينهما.

وقالت ميتسوبيشي موتورز في وقت لاحق إنها تدرس الانضمام إلى هذا التحالف.

وأثارت المحادثات منذ البداية حيرة المحللين بشأن المزايا التي يمكن أن تحققها الشركات من الاندماج في ضوء تشابه خطوط نماذجها الاقتصادية وهو ما يعني وجود تكرار واضح في القدرات لدى الكيان الجديد.

ولم يتم الكشف على الفور، عن الأسباب التفصيلية لفشل المحادثات.

يذكر أن المباحثات بين هوندا ونيسان، استمرت على مدار أكثر من عشرة أشهر، وسعت منذ ذلك الحين كلا الشركتين إلى التوصل لصيغة تفاهمية لإنقاذ الأخيرة من شبح الإفلاس.

وفي مارس من العام الماضي، وافقت هوندا وهي ثاني أكبر منتج سيارات في اليابان، على دراسة الدخول في شراكة استراتيجية مع نيسان ثالث أكبر منتج سيارات في الدولة لصناعة السيارات.

شبح الإفلاس يخيم من جديد على رأس نيسان

كانت نيسان التي تأسست قبل نحو 90 عامًا واحدة من أنجح قلاع صناعة السيارات في العالم، قبل تطاردها الأزمات خلال السنوات الماضية وتتحول أعمالها من الربحية إلى الخسارة.

وتعمل الإدارة التنفيذية للشركة اليابانية في الوقت الراهن على تنفيذ جملة من الإجراءات في محاولة لخفض التأثيرات السلبية للديون المتراكمة والتي بلغت 6 مليارات دولار.

وتسعى نيسان حاليًا لعقد صفقة استحواذ من قبل أحد عمالقة الصناعة لإنقاذ العلامة التجارية من الانهيار، وكانت هوندا اليابانية تعمل على تنفيذه، ذلك قبل الإعلان عن وقف تلك المباحثات.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن مسئولين في نيسان قولهم إن الشركة لديها ما يربوا إلى 12 شهرًا قبل الإعلان عن وفاة العلامة والتقدم بطلب الحماية من الإفلاس.

ووفقًا لمسئولي نيسان فإن اتخاذ شركة رينو الفرنسية التي تمتلك قرابة 46% من أسهم نيسان قرارًا ببيع أسهمها لمستثمر آخر، قد يكون قبلة الحياة للشركة اليابانية.