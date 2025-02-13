شتوتجارت - (د ب أ)

أطلقت شركة مكونات السيارات الألمانية بوش نظام فرامل جديدا يعمل بتقنية القيادة السلكية، والذي يمكن أن يظهر في السيارات خلال العام الحالي.

ينهي النظام الجديد الاعتماد على الوصلات الميكانيكية بين القدم وقرص الفرامل "الديسك"، وكذلك يتخلص من المكونات الهيدروليكية التقليدية.

يتم في النظام السلكي الاستعانة بمستشعر بدلًا عن الدواسة للكشف عن نية السائق في الفرملة، يستخدم جهاز التحكم عوامل إضافية مثل سرعة السيارة وحالة الحمل وسرعات العجلات لحساب الضغط المطلوب لكل محور.

ويستخدم نظام الفرامل السلكية المتطور محركًا يتم التحكم فيه عن بعد بحيث تضغط وسادة الفرملة على القرص الدوار عند تشغيل الفرامل أثناء القيادة.

وقالت بوش إنها تعتزم بدء تسويق النظام الجديد خلال الربع الأخير من العام الحالي، مضيفة أنها تلقت بالفعل طلبيات من شركات تصنيع السيارات، حيث تتوقع وصول عدد السيارات المجهزة بهذا النظام في مختلف أنحاء العالم إلى 5.5 مليون سيارة بحلول 2030.

وتقول الشركة إن الفرامل الجديدة تقلل وزن النظام والمساحة المطلوبة للفرملة، بسبب عدم الحاجة إلى المكونات الهيدروليكية، وبالتحديد الخراطيم وعلب الزيت واسطوانات الفرامل ووحدات التحكم التقليدية.

ويعتبر هذا النظام الجديد مناسبا أكثر للسيارات الكهربائية التي تعتمد على خفة وزن المكونات لزيادة مدى البطارية.

وتم تطوير نظام الفرامل السلكي في مركز أبحاث بوش بالقرب من مدينة هايلبرون.

وتقول بوش إن نظام الفرامل السلكية يتكون من مجموعتين من الكابلات ووحدات التحكم والمحركات لضمان عدم فقدان السيارة لعمل الفرامل في حال حدوث عطل بالنظام، ما يعزز عوامل السلامة والأمان.

وأشارت الشركة إلى موثوقية أنظمة الفرامل السلكية التي تم استخدامها في الطائرات التجارية على مدى سنوات، مضيفة أن المهندسين اختبروا منذ ذلك الحين نظام الفرامل السلكية في سيارة نيسان ليف الكهربائية أثناء رحلة إلى الدائرة القطبية الشمالية استمرت ستة أيام وقطعت خلالها 3300 كيلومتر بالطرق العامة.