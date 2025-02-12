شركة ألمانية تحقن جاجوار F-Type P575 بقوة 635 حصان.. شاهدها

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برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة "أردين" (Arden) الألمانية المتخصصة في تعديلات السيارات، عن إطلاق سيارتها AJ23 RS المعدلة، والتي تقوم على أساس السيارة جاجوار F-Type P575.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة البريطانية V8 سعة 5.0 لتر، زادت قوته من 575 إلى 635حصانا، مع زيادة عزم الدوران الأقصى إلى 760 نيوتن متر.

كما تتوفر من السيارة نسخة للسباقات بقوة تصل إلى 703 حصان/873 نيوتن متر.

ولتتناسب السيارة مع معدلات الأداء الجديدة، تم تجهيزها بمكابح فائقة وبمجموعة تعليق KW، والتي ساعدت على خفض هيكل الجسم، وذلك لمنح السيارة المزيد من الديناميكية سواء على الطرق العادية أو على حلبات السباقات.

ألياف الكربون

وتخطف السيارة المعدلة الأنظار من خلال باقة عناصر ألياف الكربون والمكونة من المئزر الأمامي والعتبات الجانبية والناشر الخلفي والاسبويلر الخلفي.

وحققت "أردين" توازنا رائعا في المقصورة الداخلية بين الأناقة والطابع الرياضي بالإضافة إلى عناصر حصرية، مع الحفاظ على الأناقة التصميمية للسيارة البريطانية الشهيرة؛ حيث تم تجهيز السيارة بمقود رياضي جديد مع دواسات من الألومنيوم، فضلا عن حليات الكربون والتجهيزات الجلدية الفاخرة.

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