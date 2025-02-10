أوبل تطلق سيارتها فرونتيرا الجديدة في الأسواق بهذا السعر.. صور

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سعرها 3.3 مليون جنيه.. ما الذي تقدمه أغلى سيارة صينية في مصر لركابها؟

برلين - (د ب أ):

أطلقت شركة أوبل الألمانية لصناعة وتطوير السيارات، سيارتها "فرونتيرا" Frontera الجديدة نظير سعر يبدأ من 23 ألف و900 يورو (مليون و240 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وتهدف الشركة الألمانية من خلال Frontera الجديدة، إلى تلبية متطلبات العائلات ولسحب البساط من تحت أقدام الموديلات المنافسة مثل داسيا Duster وفورد Puma وفولكس فاجن T-Roc.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Frontera الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، تأتي بطول 4.39 متر، وتتمتع بمظهر ريفي يتناسب مع أجواء المغامرة إلى حد ما.

وتمتاز السيارة الجديدة بتصميم كثير الزوايا مع جدران جانبية مستقيمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المساحة. كما تمتاز السيارة بمبيت عجلات مفتول العضلات على المحور الخلفي مع ألواح حماية بارزة مركبة على مقدمة السيارة ومؤخرتها.

وتشتمل باقة التجهيزات الاختيارية على قضبان سقف تتمتع بقدرة حمولة ثابتة تبلغ 240 كجم، وبالتالي فإن يمكن استعمالها لتركيب خيمة السقف.

مقصورة داخلية رحبة

وتروج الشركة الألمانية لسيارتها Frontera الجديدة من خلال الرحابة الكبيرة في المقصورة الداخلية والكثير من المقاعد؛ حيث يتوافر صف جلوس ثالث نظير تكلفة إضافية تبلغ 800 يورو (42 ألف جنيه مصري).

ويتناسب صف الجلوس الثالث للأطفال فقط، بينما يجلس الركاب بأريحية كبيرة على صف الجلوس الأول والثاني، علاوة على توافر مساحة تخزين كبيرة في صندوق الأمتعة؛ حيث تتراوح سعة الحمولة في السيارة خماسية المقاعد ما بين 460 و1600 لتر.

وتزخر مقصورة السيارة بالعديد من التجهيزات المريحة مثل "مقعد Intelli" الجديد، الذي يعمل على تخفيف الضغط على منطقة أسفل الظهر عن طريق التجويف في وسادة الجلوس، وبالتالي فإنه يزيد من راحة الجلوس أثناء الرحلات الطويلة، بالإضافة إلى توافر مجموعة أجهزة القياس والبيان الرقمية والشاشات البسيطة.

ويتضمن الموديل الأساسي حاملا للهاتف الذكي بدلا من الشاشة اللمسية من أجل الحد من تشتيت انتباه قائد السيارة أثناء القيادة؛ حيث توفر الشركة الألمانية لأول مرة ميزة التحكم في الهاتف الذكي عن طريق أزرار المقود، وبدلا من وحدات التحكم متعددة الوظائف المقعدة توجد حاليا أحزمة شد على الكونسول الأوسط لتثبيت الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية بأمان.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، قامت أوبل بتجهيز سيارة Frontera الجديدة بمحرك يراعي التكلفة المنخفضة، ولذلك فإنها لم تعلن عن القوة الحصانية، ولكنها تروج لسيارتها الجديدة من خلال التكلفة المنافسة بفضل محركات البنزين الهجينة بشكل معتدل، والتي تأتي مزودة بمولد بدء الدوران وبطارية سعة 1 كيلووات ساعة، والتي تتيح السير لبضعة أمتار بشكل كهربائي، وتغطي نطاق قوة من 74 كيلووات/100 حصان أو 100 كيلووات/136 حصان.

وتقدم شركة أوبل النسخة الكهربائية اعتمادا على منصة مختلطة دون إجراء تعديلات كبيرة، وتزيد تكلفتها بمقدار 5000 يورو (360 ألف جنيه مصري).

وتنطلق أوبل Frontera الكهربائية بقوة 83 كيلووات/113 حصان على المحور الأمامي، وتزخر ببطارية سعة 44 كيلووات، وهو ما يتيح إمكانية قطع مسافة معيارية تبلغ 305 كلم قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية، والتي يتم إعادة شحنها بقدرة 11 كيلووات بواسطة التيار المتناوب أو بقدرة 100 كيلووات بواسطة التيار المستمر في أفضل الأحوال.

وبمجرد إعادة شحن البطارية فإن سيارة أوبل توفر أداءً جيدا، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة المزودة بمحرك البنزين 190 كلم/س، في حين أن السرعة القصوى للسيارة الكهربائية تقف على أعتاب 140 كلم/س.

وعلى غرار جميع السيارات الكهربائية فإن سيارة أوبل تتمتع بانطلاقة جيدة، بالإضافة إلى ثبات أكبر على الطرقات بفضل البطارية الثقيلة والمركبة في قاع السيارة.

وينعم قائد السيارة Frontera بالمزيد من متعة القيادة على الطرق الريفية المتعرجة بفضل نظام التوجيه الدقيق، وبينما تقتصد الشركات الأخرى في وسائل العزل عند تصنيع الموديلات منخفضة التكلفة، إلا أن سيارة أوبل الجديدة تمتاز بالهدوء وتبدو أكثر صلابة وثباتا على الطريق، وقد وعدت الشركة الألمانية بزيادة مدى السير إلى 400 كلم.