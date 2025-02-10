السيارات الكهربائية مازالت نادرة في سوق تأجير السيارات في جميع أنحاء العالم

ميونخ (د ب أ)

مازالت السيارات الكهربائية نادرة في سوق تأجير السيارات في جميع أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة السيارات الكهربائية المستأجرة 1ر2%، فقط في العام الماضي، طبقا لما ذكره تحليل حديث أجرته بوابة بيليجر-ميتفاجن دوت.دي إم المتخصصة في تأجير السيارات في ألمانيا

غير أن الدراسة، التي استندت إلى عشرة ملايين من الحجوزات بشكل رئيسي في ألمانيا والنمسا وسويسرا في عامي 2023 و2024، تكشف اختلافات إقليمية كبيرة واتجاها تصاعديا واضحا.

وقال فريدر بيشتل من بوابة تأجير السيارات "من المرجح أن يكون العامل الحاسم للاختلافات بين الدول هو العرض المحلي".

وبرزت النرويج والسويد في هذا الصدد حيث تمثل السيارات الكهربائية 4ر20% و4ر16% من الإيجارات على التوالي- وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط الأوروبي لتسجيلات السيارات الكهربائية الجديدة.

وسجلت فرنسا (6ر8%) وبلجيكا(1ر7%) وسويسرا(0ر7%) مما يعد أيضا حصصا مرتفعة نسبيا.

وتحتل ألمانيا المركز الأول بواقع7ر3% وهي نسبة أعلى من المتوسط الإجمالي للبوابة والذي يشمل الوجهات غير الأوروبية.

وعلى النقيض، فإن إيطاليا(8ر0%) وإسبانيا(1ر1%) والولايات المتحدة والنمسا(كلاهما 2ر1%) تتخلف كثيرا في هذا الصدد. وعلى الرغم من أن الأرقام لا تعكس بدقة تركيبات أساطيل السيارات المستأجرة ، إلا أنها تقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق.

وأضاف فريدر بيشتل "إذا قارنت التسجيلات الجديدة للسيارات الكهربائية مع الحجوزات، يمكن أن ترى أن السيارات الكهربائية مازالت أكثر ندرة في سوق الإيجار. وفي النرويج، على سبيل المثال فإن 9 من 10 سيارات جديدة كهربائية ، لكن فقط اثنين من كل عشر من الحجوزات قمنا بتحليلها هي سيارات كهربائية "