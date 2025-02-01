أسعار جديدة لسيارات فولكس فاجن بمصر خلال فبراير

كتب - محمد جمال:

أعلنت "الشركة المصرية التِّجارية وأوتوموتيف" (EATc) الوكيل الرسمي لسيارات فولكس فاجن في مصر عن زيادات أسعار طرازاته الجديدة بمصر بقيمة تتراوح بين 60 إلى 100 ألف جنيه خلال شهر فبراير 2025.

ونستعرض من خلال التقرير التالي الأسعار الجديدة لسيارات فولكس فاجن بالسوق المصري:

فولكس فاجن طوارق

تقدم فولكس فاجن طوارق الجديدة من 4 مليون و250 ألف جنيه للفئة R-Line بزيادة 100 ألف جنيه.

فولكس فاجن تيجوان

تقدم فولكس فاجن تيجوان بسعر 2 مليون و650 ألف جنيه للفئة R-Line بزيادة 75 ألف جنيه.

فولكس فاجن جولف

طرحت علامة فولكس فاجن سيارتها جولف موديل 2025 عبر فئة واحدة سعرها مليون و850 ألف جنيه، بزيادة قدرها 60 ألف جنيه.

فولكس فاجن تي روك

تقدم فولكس فاجن تي روك بسعر مليون و850 ألف جنيه للفئة R-Line بزيادة 60 ألف جنيه.

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