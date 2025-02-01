أحدث أسعار أرخص سيارة ركوب موديل 2025 بمصر

سيارات يتوقع أن تصنعها فورثينج في مصر خلال الأشهر المقبل

كتب - محمد جمال:

كشفت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفرولية الأمريكية في مصر عن موديل 2025 من شيفرولية N300 والتي تصنف كأرخص سيارة ركوب بمصر خلال شهر فبراير 2025 الجاري.

تتوفر شيفرولية N-300 موف المزودة بـ8 مقاعد موديل 2025 بسعر 435.500 جنيه للفئة الأولى، و546.500 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

مواصفات شيفرولية N-300 موديل 2025 الجديدة بالسوق المصري:

تعتمد السيارة N300 المجمعة محليًا على سواعد محرك 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 85 حصان، عزم أقصى 108 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة يدوي من 5 نقلات.

تقدم سيارة شيفرولية بمساحات داخلية واسعة فتأتي بسبع مقاعد، وبمقصورة واسعة، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية للحصول على مساحة تخزين أكبر.

يبلغ طول سيارة شيفرولية 4.005 مم، و1.620 مم للعرض، أما الارتفاع 1.900 مم، قاعدة عجلات بطول 2700 مم، تقدم بعجلات قياس 14 بوصة، مساحة تخزين خلفية تصل لـ1225 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

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