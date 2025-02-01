سيارات يتوقع أن تصنعها فورثينج في مصر خلال الأشهر المقبل

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكلاء العلامات التجارية لادا وبي واي دي في مصر، عن حصولها على وكالة فورثينج الصينية في السوق المحلية.

وقال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل للسيارات إن الأمل للسيارات تعتزم ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 250 مليون جنيه خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتركيب المعدات الخاصة بتجميع طرازين SUV لعلامة فورثينج الصينية بمصر.



وأوضح أن المجموعة تعاقدت على استيراد أول دفعة من الطرازات التي سيتم اختبارها وتجميعها محليًا لعلامة "فورثينج" بمصر، وستكون SUV رياضية متعددة الاستخدامات.



ونستعرض من خلال التقرير التالي سيارتين SUV تقدمها علامة فورثينج ويتوقع تجميعهما محليًا:

فورثينج T5 EVO

تعد T5 EVO واحدة من أبرز السيارات التي تقدمها علامة فورثينج ويتوقع أن يكون الطراز الذي ستبدأ العلامة بتجميعه محليًا.

تعتمد T5 EVO على محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مع ناقل حركة DCT من 7 سرعات أوتوماتيك بقوة 197 حصان وعزم دوران 285 نيوتن متر.

تأتي السيارة الجديدة بوسائل أمان تشمل مراقبة ضغط الإطارات، الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، التحكم في ثبات الجسم ، حساسات خلفية ، كاميرا خلفية توفر رؤية بانوراميه 360 درجة .

كما يتوفر بالسيارة نظام تحذير من مغادرة المسار، والمساعدة في الحفاظ على المسار، والتعرف على إشارات المرور على الطرق، والتحذير من الاصطدام الأمامي.

فورثينج U-Tour

تعتمد U-Tour على محرك 4 أسطوانات تربو سعة 1.5 لتر بقوة 197 حصان وعزم دوران 285 نيوتن متر السرعة القصوى حوالي 180 كم/س، وناقل حركة ثنائي القابض من 7 سرعات.

ومن الداخل تتمتع بوجود شاشة لمس للمعلومات والترفية مقاس 10.25 بوصة وبعض خواص الراحة، كراسي مساج والكاميرات 360 درجة والإضاءة المحيطية، وتسخين وتهوئة المقاعد.

اقرأ أيضًا..

قائمة بأسعار السيارات السيدان المصنعة بمصر

أرخص سيارة جديدة تقدمها "أوبل" في مصر

قبل انضمام سيارة جديدة.. قائمة بأسعار سيارات إكسبينج المتوفرة بمصر