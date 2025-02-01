أرخص 5 سيارات "زيرو" بمصر في فبراير 2025

سيارات يتوقع أن تصنعها فورثينج في مصر خلال الأشهر المقبل

كتب - محمد جمال:

يبحث الغالبية العظمى من المواطنين المقبلين على الشراء عن السيارات الأرخص سعرًا المتاحة للشراء بالسوق المحلي، خاصة مع تواجد شيفرولية أوبترا بالقائمة التي تم طرحها خلال الأيام القليلة الماضية.

تضم قائمة الأرخص سعرًا بمصر 5 سيارات جديدة مجمعة محليًا ومستوردة، وتبدأ أسعارها من 650 ألف جنيه خلال شهر فبراير الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار هذه السيارات:

بي واي دي F3

تبدأ أسعار بي واي دي F3 موديل 2025 الجديدة من 650 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، والفئة الأوتوماتيك 730 ألف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2025 من 665 ألفا جنيه للفئة الأولى، والثانية 715 ألفا جنيه للفئة الثانية، والثالثة 745 ألفا جنيه للفئة الثالثة.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2025 الجديدة من 695.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

زودت صني 2024 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

برتون ساجا

تباع برتون ساجا بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي 750 ألف جنيه.

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

شيفرولية أوبترا

تعمل أوبترا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تقدم أوبترا في مصر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 724,900 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر رسمي 749,900 جنيه.

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