ارتفاع مبيعات مجموعة ستيلانتس للسيارات خلال الربع الثالث

أمستردام - (د ب أ):

أعلنت مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسية ستيلانتس ارتفاع مبيعاتها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 13% بفضل النمو القوي للمبيعات في أمريكا الشمالية، وهو ما يشير إلى تعافي المجموعة المتعثرة بعد العمل على خفض المخزون الكبير في الولايات المتحدة.

وأشارت المجموعة التي تضم شركتي بيجو وستروين الفرنسيتين وأوبل الألمانية وفيات الإيطالية وكرايسلر الأمريكية إلى وصول إجمالي المبيعات خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 3ر1 مليون سيارة، في حين زادت المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 35% سنويا بفضل إعادة تقديم سيارات شهيرة مثل الشاحنة الخفيفة رام 1500.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أنطونيو فيلوسا الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة اتخذ خطوات لإنعاشها بعد التراجع السريع في حصتها السوقية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وسعى كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي السابق الذي غادر منصبه في ديسمبر الأول الماضي، إلى خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة على حساب طرح طرازات جديدة. وتعتزم ستيلانتيس استثمار حوالي 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة لتعزيز زخم أرباحها الرئيسية، وفقًا لما ذكرته بلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر.

وكجزء من مراجعة فيلوسا لأداء المجموعة، يجري إعادة هيكلة الإدارة العليا فيها، بالتزامن مع تراجع بعض الاستثمارات الأوروبية، بالإضافة إلى مراجعة منتجات المجموعة وعلامتها التجارية وتواجدها التصنيعي.

وفي أوروبا، تمتلك ستيلانتيس علامات تجارية مثل فيات ومازيراتي وسيتروين، من بين علامات أخرى.

وأعلنت ستيلانتيس يوم الجمعة أن شحناتها إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 8% في الربع الثالث، مدعومةً بالطلب على طرازات جديدة مثل سيتروين سي3 وأوبل فرونتيرا وفيات جراندي باندا.