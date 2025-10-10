فولفسبورج - (د ب أ):

تواصل شركة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة للسيارات تحقيق تقدم كبير في مبيعات السيارات الكهربائية الخالصة داخل أوروبا.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ارتفع عدد السيارات الكهربائية الخالصة التي سلمتها الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بأكثر من 75%.

تجدر الإشارة إلى أن مبيعات الشركة من السيارات الكهربائية الخالصة في أوروبا خلال نفس الفترة من العام الماضي - والتي اتسمت بالضعف - بلغت نحو 293 ألفا و300 سيارة.

ومن المقرر أن تعلن الشركة في مقرها بمدينة فولفسبورج الألمانية إجمالي أرقام التوريد على مستوى المجموعة في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وبلغت حصة فولكس فاجن السوقية في قطاع السيارات الكهربائية بأوروبا مؤخرا نحو 27%، متقدمة بذلك على منافسيها. وفي غرب أوروبا شكلت السيارات الكهربائية الخالصة نحو 20% من تسليمات الشركة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل 12% فقط قبل عام.

كما ارتفع الطلب على السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ أيضا، حيث زادت في غرب أوروبا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة تقارب الثلثين مقارنة بالعام السابق.

وكان انتهاء برامج الدعم في ألمانيا ودول أخرى عام 2024 قد تسبب في تراجع مبيعات السيارات الكهربائية الخالصة بشكل حاد. ومع ذلك، ارتفعت الطلبات الإجمالية – بما في ذلك السيارات التقليدية التي تعمل بالمحروقات والهجينة – لدى فولكس فاجن والشركات التابعة لها في السوق المحلية بنسبة تقارب الخُمس خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.

ويتوقع خبراء أن تُظهر نتائج الربع الثالث تراجعا في النمو، حيث من المرجح أن تكون إجمالي عمليات تسليم الشركة قد استقرت عند نحو 2ر2 مليون سيارة.

وتواجه فولكس فاجن في الصين منافسة قوية من الشركات المحلية منخفضة الأسعار، فيما تتسبب سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اضطراب سوق السيارات بالنسبة للمصنعين الأجانب في الولايات المتحدة.