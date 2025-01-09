أول مدينة أمريكية تفرض رسوم الازدحام على السيارات

نيويورك - (د ب أ):

بدأت مدينة نيويورك تنفيذ برنامج رسوم الزحام لتصبح أول مدينة أمريكية تطبق مثل هذا النظام، الذي يفرض رسوما على السائقين الذين يدخلون بسياراتهم إلى ما تسمى "منطقة تخفيف الزحام" وتشمل الشوارع الجانبية والرئيسية جنوب شارع 60 في ضاحية مانهاتن.

تبلغ قيمة الرسوم، التي أثارت الكثير من الجدل، ما يصل إلى 9 دولارات لسائقي المركبات الخاصة وما يصل إلى 4ر14دولار للشاحنات والحافلات خلال ساعات الذروة.

وتنخفض الرسوم إلى 25ر2 دولار للسيارات أثناء الليل. كما يتم تطبيق الخصومات تلقائيًا على الذين دفعوا بالفعل رسومًا على الجسور والأنفاق التي تدخل المدينة.

ومن المنتظر أن تؤثر الرسوم أيضًا على أسعار سيارات الأجرة وخدمات النقل الذكي مثل أوبر وليفت، حيث سيتم فرض رسوم قدرها 75ر0 دولار لكل رحلة على الركاب الذين يستقلون سيارات الأجرة داخل المنطقة.

بينما سيتم فرض رسوم إضافية قدرها 5ر1 دولار لكل رحلة على أولئك الذين يستخدمون سيارات خدمات النقل الذكي.

وتقول هيئة النقل الحضري في نيويورك إن الرسوم تهدف إلى تقليل حركة المرور وتحسين جودة الهواء ودعم مشاريع تحسين النقل العام وتسريع أوقات الاستجابة لمركبات الطوارئ مثل سيارات الإسعاف وشاحنات الإطفاء، مضيفة أن هذه الرسوم ستؤدي إلى انخفاض عدد المركبات التي تدخل منطقة تخفيف الزحام بمقدار 80 ألف مركبة يوميا.

في الوقت نفسه سيتم استخدام حصيلة الرسوم لدعم مشاريع بقيمة 15 مليار دولار لمترو الأنفاق والحافلات العامة في المدينة.

وأشارت الهيئة إلى اعتزامها زيادة الرسوم إلى 12 دولارًا في عام 2028 و15 دولارًا في عام 2031. ويقول منتقدو الخطة، بما في ذلك العديد من أعضاء برلمان ولاية نيوجيرسي وضواحي نيويورك، إن الرسوم ضريبة غير عادلة على أولئك الذين يختارون الوصول إلى مانهاتن بالسيارة.