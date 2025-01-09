"أفيلا 1".. أول سيارة كهربائية من هوندا - سوني

لاس فيجاس - (د ب أ):

اقتربت شركة صناعة السيارات الكهربائية سوني هوندا موبليتي (إس.إتش.إم) المملوكة لكل من سوني كورب للإلكترونيات هوندا موتور للسيارات من إنتاج سيارتها الكهربائية الصالون إفيلا. وأعلنت إس.إتش.إم على هامش معرض لاس فيجاس للإلكترونيات السعر المتوقع للسيارة المنتظرة واسمها الرسمي أفيلا1 والمنتظر طرحها في منتصف 2026 وبسعر يبدأ من 9ر89 ألف دولار.

وسيتم طرح السيارة أفيلا1 في فئتين هما أوريجن وسيجنتشر. ويبدأ سعر أوريجن من 9ر89 ألف دولار في حين سيصل سعر السيارة سيجنتشر إلى 9ر102 ألف دولار، وهو نفس نطاق أسعار السيارات جينسيس جي90 وبي.إم.دبليو الفئة السابعة وأودي أيه8. ويمكن إضافة 13 ألف دولار إلى ثمن السيارة سيجنتشر لإضافة عجلات مقاس 21 بوصة ونظام ترفيه لركاب المقاعد الخلفية ونظام كاميرات مراقبة في الوسط.

كما سيتم توفير السيارة بثلاثة ألوان وهي الرمادي والأبيض الهادئ والأسود الأساسي إلى جانب لونين داخليين الأسود أو الرمادي.

وتأتي فئتا أوريجن وسيجنتشر، مع اشتراك مجاني لمدة ثلاث سنوات في خدمة أفيلا إنتيليجنت درايف وهو نظام لمساعدة السائق من المستوى الثاني بلس ومساعد السائق يستخدم 40 وحدة استشعار، وخدمة المساعد الصوتي أفيلا بيرسونال أيجنت الذي يستطيع التحكم في وظائف السيارة بالأوامر المسموعة ويمكنه التحاور مع السائق.

ويشتمل الاشتراك أيضًا على مجموعة من المواد الترفيهية، والرقمية القابلة للعرض على شاشات السيارة، وخدمة اتصالات الجيل الخامس. وبعد انتهاء هذه السنوات الثلاث، سيتعين على الملاك دفع رسوم دورية لاستمرار الاستفادة من هذه الخدمات. ولكن الشركة لم تكشف عن قيمة هذه الرسوم حتى الآن.

يذكر أن الشركة اليابانية تعتزم تصنيع السيارة الجديدة في ولاية أوهايو الأمريكية على أن يقتصر بيعها في البداية على ولاية كاليفورنيا. وتستقبل الشركة حاليا طلبات حجز السيارة عبر موقعها الإلكتروني مقابل مبلغ 200 دولار قابلة للاسترداد لكل سيارة. وستكون السيارة سيجنتشر هي الطراز الوحيد المتاح في 2026، في حين سينتظر حاجزو الفئة الأقل سعرا أوريجن حتى 2027 لاستلام سياراتهم.