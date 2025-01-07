تعرف على أسعار شيري تيجو 7 المجمعة بمصر بعد الزيادة الأخيرة.. صور

20 صورة لأجمل سيارة "حريمي" في العالم.. وسعرها في مصر

علامة كهربائية جديدة تقدم في مصر خلال أيام.. تعرف عليها

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "إم جي" MG التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات العلامة الصينية المتوفرة بالسوق المحلي خلال شهر يناير الجاري.

وكشفت قائمة الأسعار الجديدة عن زيادات بأسعار 6 سيارات بعائلة إم جي، بينما احتفظت سيارتين بأسعارهما المعلنة في ديسمبر 2024 الماضي.

وحافظت السيارة إم جي 5 سيدان العائلية المدمجة في يناير على سعرها دون زيادة أو نقصان حيث تقدم بأسعار تبدأ من 900.000 جنيه للفئة القياسية Standard، و1.000.000 جنيه للفئة Luxury الأعلى تجهيزًا.

تعتمد MG5 الجديدة على محرك 4 سلندربسعة 1.500 سي سي يولد قوة 120 حصان وعزم 150 نيوتن.متر عند 4.500 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

يبلغ طول سيارة إم جي السيدان الصغيرة 4.60 مترًا مع قاعدة عجلات 2.68 متر، بينما يبلغ عرضها الإجمالي 1.81 مترًا وارتفاعها 1.48 متر.

السيارة مزودية قياسيا بأنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع CBC لدعم الفرامل داخل المنعطفات وTCS للتحكم في الجر وHHC لدعم التوازن أثناء صعود المنحدرات.

كما يتوفر بها نظام BDW لتنشيف أقراص الفرامل في الأمطار، بجانب مراقبة ضغط الإطارات ووسادتين هوائيتين في الأمام للسائق والراكب الأمامي.

بينما حصلت الفئة الأعلى على نظام توجيه حساس للسرعة و فرامل يد كهربائية ووسائد هوائية جانبية وستائرية.

قدمت السيارة قياسيا بمصابيح أمامية هالوجينية مع حساسات للإضاءة ومرايا جانبية كهربائية التحكم ومثبت سرعة ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم البلوتوث مع جنوط حديدية قياس 15 بوصة.

أما الفئة الثانية مزودة بجنوط قياس 16 بوصة وتسخين للمرايا الجانبية وحساسات ركن خلفية مع كاميرا وتكييف هواء أوتوماتيكي وزر لتشغيل المحرك بجانب كسوة جلدية لعجلة القيادة وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ومدخل USB.

اقرأ أيضًا:

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

"خطوة بخطوة".. كيف تستورد سيارة بنفسك دون حاجة للوكلاء والتجار

بعد السماح بترخيصها.. أسعار باجاج كيوت أصغر سيارة "زيرو" بمصر

أول سيارة جديدة تنخفض أسعارها بمصر في 2025.. فقدت 60 ألف جنيها

قبل انفجارها بفندق ترامب.. سيارة تسلا سايبرتراك المثيرة للجدل - صور وفيديو

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

حقيقة إطلاق مبادرة حكومية لإحلال التوكتوك بسيارات باجاج كيوت في 2025