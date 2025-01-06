سيارات جمرك مطار القاهرة للبيع بمزاد علني.. الشراء بالرقم القومي

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، المشرف على مزادات مهمل ومصادر ومتروك الجمارك والهيئات الحكومية، عن تفاصيل لبيع "لوطات" سيارات تابعة لجمارك مطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر بحسب اللجنة المركزية المشرفة على المزاد أن تقام جلسة البيع يوم الخميس الموافق 9 يناير الجاري في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب كراسة الشروط والمواصفات، لوطات سيارات ملاكي وميكروباص ومواتير سيارات، ماركات "نيسان - فولفو - تويوتا - سوبارو - مرسيدس - أودي".

كما يتاح للبيع بالمزاد أيضًا لوطات سيارات "بي إم دبليو - فوتون - كاديلاك - ميتسوبيشي - سانج يونج - فولكس فاجن - بنتلي - فورد - هيونداي - بونتياك".

وأوضحت اللجنة المشرفة على المزاد في إعلانها عن تفاصيل الجلسة أن جميع "لوطات" السيارات المطروحة للتزايد ماركات وموديلات وطرازات مختلفة.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع محمد حامد فهمي، حي الدقي بمحافظة الجيزة. وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

لمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)