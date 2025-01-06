كجوك: وزارة المالية ستتحمل 70% من تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

كتبت- دينا كرم:

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاسبوع القادم بصدد الإعلان عن مبادرة جديدة بالتعاون بين وزارتي المالية والبترول، لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضح كجوك، خلال حوار له مع الإعلامية لميس الحديدي، أن تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، تبلغ 17500 جنيه، وستتحمل الوزارة 70% منها.

وأضاف كجوك، أن هذه المبادرة توفر علي المواطن ما يصل إلى 1500 جنيه شهريا، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل خطوة لتخفيف العبء على المواطنين وتقليل تأثير تقلبات أسعار الوقود، فتساعده على التعامل مع الأسعار الجديدة بل وأيضا التوفير بسبب تحويل سيارته للعمل بالغاز الطبيعي.

وكشف كجوك، أن فاتورة دعم المحروقات في موازنة العام الجاري تقدر بحوالي من 150 إلي 155 مليار جنيه، مؤكدا أن الحكومة تعمل على الالتزام بهذا الرقم، كما أشار إلى أن مصر سددت نحو 25-30% من ديون شركات البترول، مع وجود مبادرات جديدة لتحفيز إنتاج الشركات.

وأضاف أن، عام 2025 سيشهد تخفيض معدلات التضخم بشكل ملحوظ نتيجة للإصلاحات الاقتصادية السليمة، وأشار إلى أن هذا التحسن سيساهم في خفض تكلفة الإنتاج والاقتراض، مما ينعكس إيجابيًا على الشركات والمستهلكين.

وردا على تساؤلات حول عدم انعكاس انخفاض أسعار البترول العالمية على السوق المحلي، أوضح كجوك أن الأعباء المتراكمة الناتجة عن ارتفاعات سابقة، مثل تأثير سعر الصرف وأسعار الفائدة، تؤثر على تكلفة إتاحة المنتجات البترولية، وأكد أن الحكومة تعمل على إيجاد بدائل مثل مبادرة تحويل السيارات لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وحول استعدادات الصيف المقبل، أشار وزير المالية إلى جهود الحكومة لضمان استقرار الكهرباء دون انقطاع، من خلال تحسين كفاءة إنتاج الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وذكر أن مصر تستهدف إضافة 6000 إلى 7000 جيجاوات من الطاقة المتجددة للشبكة خلال 2025، مما يوفر بدائل نظيفة ويقلل من استهلاك المواد البترولية.

وأضاف أن، الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، يجري بسرعة كبيرة مما يخلق فرصة ومساحة لتبادل الكهرباء، وبالتالي الحد من مشكلة الكهرباء وعدم انقطاعها.