أرباح تسلا أقل من المتوقع في الربع الأخير 2024

واشنطن - (د ب أ):

انخفضت أسهم شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية بواقع نحو 3 % في بعض الأوقات في الولايات المتحدة أثناء التداول بعد الإغلاق أول أمس الأربعاء، بعدما أعلنت الشركة عن بيانات الربع الأخير التي جاءت أقل من تقديرات المحللين.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية بواقع 2 % على أساس سنوي إلى 7ر25 مليار دولار. غير أن المحللين كانوا قد توقعوا 3ر27 مليار دولار في المتوسط.

وانخفضت الأرباح على أساس ربع سنوي بواقع 71 % إلى أكثر من 3ر2 مليار دولار. وأعلنت تسلا أيضا عن أرباح معدلة بقيمة 57ر2 مليار دولار أو 73ر0 دولار للسهم لتلك الفترة، وهو أقل أيضا من توقعات المحللين التي بلغت 76ر0 دولار للسهم.

وشهدت تسلا العام الماضي أول تراجع في عمليات تسليم سياراتها الكهربائية خلال أكثر من عقد.

وسلمت تسلا التي يرأسها ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك أقل بقليل من 79ر1 مليون سيارة للعملاء. وهذا كان أقل مما جرى تسليمه في 2023 بواقع 19355 سيارة، رغم أن ماسك كان قد توقع زيادة طفيفة.

وتشهد أسهم تسلا ارتفاعا منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر بفضل علاقة ماسك المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.