الكشف الرسمي عن بي إم دبليو iX فيس ليفت الجديدة

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ميونخ - (د ب أ):

أطلقت شركة بي إم دبليو سيارتها الكهربائية iX الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV، نظير سعر يبدأ من 83 ألف و500 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الكهربائية iX الجديدة تأتي بطول 97ر4 متر وارتفاع 70ر1 متر، بينما تسع ما يصل إلى 1750 لترا من الأمتعة.

وتتميز السيارة الجديدة من خلال التعديلات على فتحات التهوية والتصميم الأنيق للمصابيح، وكذلك التعديلات التصميمية على المآزر، كما يتوفر خيار الإضاءة المحيطية لشبكة المبرد والمئزر الخلفي الجديد، بالإضافة إلى خيار الناشر الخلفي المدمج.

وتزدان المقصورة الداخلية بأجواء معاصرة مع الشاشة المزدوجة المنحنية قليلا ووظيفة التحكم بالأوامر الصوتية، بالإضافة إلى العديد من تقنيات الاتصال.

برنامج دفع موسع

وعلى صعيد الدفع، يتوفر للسيارة برنامج دفع موسع يغطي نطاق قوة يمتد من 300 كيلووات/700 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 485 كيلووات/1015 نيوتن متر.

ويتراوح مدى السير بين 490 و701 كلم، وذلك بفضل بطاريات بسعة تتراوح من 8ر94 إلى 9ر108 كيلووات ساعة.

وتتوفر للسيارة مجموعة تعليق هوائي وجنوط بقياسات من20 إلى 23 بوصة. وبشكل قياسي يتم تجهيز السيارة بكشافات LED ووظيفة تدفئة المقاعد والمقود، وشاشة Head-up مع نظام صوتي محيطي، كما يتوفر للسيارة زجاج جانبي معتم وزجاج بانورامي ونظام تهوية المقاعد.