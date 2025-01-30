نيسان تعتزم خفض إنتاجها وعدد عمالها في أمريكا

طوكيو - (أ ب ):

تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور كورب خفض إنتاجها وشطب عدد من الوظائف في مصانعها بالولايات المتحدة في إطار جهودها للعودة إلى الربحية.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة نيسان التي أعلنت منذ شهرين لشطب 9000 وظيفة على مستوى العالم، بما في ذلك الصين، بعد ارتفاع خسائرها ربع السنوية نتيجة تراجع المبيعات وتراكم المخزون لديها.

وقالت الشركة إنها قررت استمرار عمل أحد خطي الإنتاج في مصنع سميرنا بولاية تينسي فترتين يوميا، في حين قررت تشغيل الخط الثاني فترة واحدة يوميا.

ينتج مصنع سميرنا سيارات مورانو وباثفايندر وروج وهي سيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي، والسيارة الفارهة إنفينتي كيو.إكس 60.

أما في مصنع كانتون بولاية مسيسيبي الذي ينتج سيارة نيسان ألتيما الصالون والشاحنة الخفيفة فرونتار، تعتزم نيسان خفض سرعة الإنتاج في أحد خطي الإنتاج وضغط عمل الخط الثاني.

وأضافت نيسان أن تعديل فترات العمل في مصنع ديرشيرد بولاية تينسي الذي يصنع المحركات، سيكون تدريجيا بصورة أكبر.

يذكر أن نيسان لم تكشف تفاصيل خطتها لإنعاش أوضاعها في نوفمبر/تشرين الثاني عندما أعلنت عنها لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتمثل التسعة آلاف وظيفة المقرر شطبها حوالي 6% من إجمالي عدد العاملين في نيسان على مستوى العالم ويزيد على 133 ألف عامل. كما تعتزم الشركة خفض إنتاجها العالمي بنسبة 20% في إطار الخطة نفسها.

وقالت شركة نيسان التي يقع مقرها في مدينة يوكوهاما الساحلية اليابانية إن الخطوات الأخيرة تدخل في خططها الشاملة لخفض الوظائف، بهدف جعل عملياتها أكثر كفاءة ومرونة.