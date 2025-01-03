تعديلات أسطورية على فورد موستانج.. قوتها 850 حصان

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واشنطن - (د ب أ):

أعلنت شركة هينيسي بيرفورمانس عن إطلاق سيارتها H850 S650 Dark Horse Heritage Edition المعدلة، التي تقوم على أساس السيارة فورد Mustang الأسطورية.

وأوضحت شركة التعديل الأمريكية أن سيارتها H850 S650 Dark Horse Heritage Edition المعدلة تتميز من خلال الطلاء الخاص باللون الأبيض Wimbledon White مع أشرطة باللون الأزرق Guardsman Blue، فضلا عن العجلات بتصميمها الأنيق وتوقيعات باسم النسخة وشركة التعديل، والتي تؤكد على الطابع الخاص للسيارة.

وبفضل التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة V8 سعة 0ر5 لتر، تم زيادة قوته إلى 850 حصانا/881 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

ولمنح قائد السيارة تجربة قيادة فريدة من نوعها تم تجهيز السيارة بناقل حركة يدوي، مع تحسينات تم إجراؤها على مجموعة التعليق.

ويقتصر إنتاج السيارة H850 S650 Dark Horse Heritage Edition المعدلة على 24 نسخة فقط.