تسلا تسجل أول تراجع سنوي للمبيعات منذ 9 سنوات

ديترويت - (أ ب ):

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسجيل أول تراجع سنوي للمبيعات منذ 9 سنوات خلال العام الماضي، رغم ارتفاع المبيعات بنسبة 3ر2% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن مبيعات الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بلغت 495570 سيارة، ليصل إجمالي المبيعات خلال العام الماضي إلى 79ر1 مليون سيارة بانخفاض نسبته 1ر1% عن 2023 الذي سجل مبيعات قدرها 81ر1 مليون سيارة، في ظل تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وباقي أسواق العالم.

وجاءت زيادة مبيعات تسلا خلال الربع الأخير على حساب الأسعار حيث أشار محللو شركة فاكتسيت إلى انخفاض متوسط أسعار سيارات تسلا إلى نحو 41 ألف دولار وهو أقل مستوى له منذ 4 سنوات على الأقل.

يذكر أن تسلا توقعت في 2022 نمو مبيعاتها بنحو 50% سنويا خلال أغلب السنوات التالية، لكن هذه التوقعات ذهبت أدراج الرياح نتيجة تقادم طرزها و تزايد المنافسة من جانب شركات صناعة السيارات الكهربائية الأخرى في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

ويقول المحللون إن أغلب المتحمسين الأوائل لاستخدام السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة اشتروا بالفعل هذه السيارات، في حين مازال التيار العام في السوق قلق من ارتفاع أسعار هذه السيارات وقلة محطات الشحن والمدى القصير نسبيا للسيارات الكهربائية مما أدى إلى تراجع الطلب في هذه السوق.

في الوقت نفسه، جاءت مبيعات تسلا خلال الربع الأخير من العام الماضي أقل من توقعات المحللين التي كانت 498 ألف سيارة.

وتراجع سعر سهم الشركة الأمريكية في تعاملات اليوم بنسبة 7%، في حين ارتفع السهم خلال العام الماضي بأكثر من 50%، مدعوما بفوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي حيث كان إيلون ماسك مؤسس ورئيس تسلا من أقوى مؤيدي ترامب الذي تعهد بفرض رسوم إضافية على الواردات الأمريكية بما في ذلك السيارات الكهربائية.