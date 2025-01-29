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خلل يسبب حوادث قاتلة.. هوندا تستدعي أكثر من 290 ألف سيارة في أمريكا

03:47 م الأربعاء 29 يناير 2025

علامة هوندا التجارية - أرشيفية

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نيويورك - (د ب أ):

أفادت المذكرة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة بأن شركة هوندا موتور الأمريكية سوف تستدعي 294.612 سيارة.

وأضافت الإدارة في مذكرة استدعاء عبر الإنترنت أن هوندا سوف تستدعي سيارات معينة من طراز أكورا إم دي إكس تايب-إس 2022 – 2025، وهوندا بايلوت 2023 – 2025 وأكورا تي إل إكس تايب إس 2021 – 2015 .

وقد يتسبب خطأ برمجي في وحدة التحكم الإلكتروني لضخ الوقود في توقف المحرك أو فقدان الطاقة، وهو الأمر الذي يمكن أن يزيد خطر وقوع حادث أو إصابة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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