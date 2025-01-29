بالصور.. شيري تطلق سيارتها Omoda E5 الكهربائية الجديدة بالأسواق

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بكين - (د ب أ):

كشفت شركة شيري "Chery" الصينية لصناعة وتطوير السيارات، عن سيارتها الكهربائية Omoda E5 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية.

وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة Omoda E5 الجديدة تأتي بطول 4.4 متر وعرض 1.8 متر وارتفاع 1.6 متر، فضلا عن قاعدة عجلات بطول 2.6 متر، وهو ما يجعلها تسع ما يصل إلى 1075 لترا من الأمتعة.

وتخطف السيارة Omoda E5 الجديدة الأنظار إليها من خلال القسمات المميزة لموديلات الطرق الوعرة على كامل سطح الجسم والمؤخرة، بالإضافة إلى الكشافات النحيفة.

وتتزين المقصورة الداخلية بملامح عصرية مع مواد محسنة بجودة عالية، فضلا عن العديد من تجهيزات الراحة.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة الكروس أوفر على سواعد محرك كهربائي بقوة 205 حصان/350 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 7.8 ثانية.

وتتوفر للسيارة بطارية سعة 41 أو 62 كيلووات ساعة، وهو ما يصل بالسيارة إلى مدى السير 300 أو 450 كلم.