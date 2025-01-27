20 صورة تكشف أبرز تفاصيل أودي A6 e-tron الكهربائية الجديدة

برلين - (د ب أ):

أطلقت شركة أودي سيارتها A6 e-tron الكهربائية الجديدة، التي تتوفر كموديل Sportback رباعي الأبواب بتصميم الكوبيه (بدءا من 62 ألف و800 يورو) وكموديل كومبي Avant (يزيد بمقدار 1650 يورو).

تصميم كلاسيكي معاصر

وتتمتع السيارة A6 e-tron الجديدة بتصميم كلاسيكي معاصر إلى حد ما بدون أية لمحات تصميمية مستقبلية، وباستثناء مقدمة السيارة المغلقة والمصابيح البارزة مع التوقيعات القابلة للبرمجة بشكل فردي، فإن سيارة أودي الكهربائية الجديدة تبدو مثل أية سيارة عادية من فئة Sportback أو كما أنها تتشابه بدرجة أكبر مع موديلات Avant.

وتأتي السيارة الجديدة بطول 4.93 متر وقاعدة عجلات بطول 95ر2 متر، وبالتالي توفر مساحة مريحة للساقين في صف الجلوس الثاني، بالإضافة إلى أن السقف البانوارمي الكبير والمزود بأشرطة تعتيم قابلة للتشغيل يعمل على تحسين الانطباع برحابة مقصورة السيارة بدرجة كبيرة.

وتبلغ سعة صندوق الأمتعة خلف باب المؤخرة الكبير حوالي 502 لتر، ويمكن زيادة سعة صندوق الأمتعة لتصل إلى 1422 لترا. وتمتاز سيارة أودي الجديدة بوجود حافة تحميل مسطحة للغاية، وعلى عكس السيارة Q6 قامت الشركة الألمانية في السيارة A6 الجديدة بتخصيص مكان لتخزين كابل الشحن تحت الغطاء الأمامي، الذي يوفر مساحة تخزين إضافية بسعة 27 لترا.

وحاولت شركة أودي الحفاظ على خصائصها المميزة في قمرة القيادة، التي تنتشر بها الأجواء التقليدية إلى جانب الكثير من السمات التقنية المتطورة؛ حيث توجد شاشة بانورامية نحيفة ممتدة خلف المقود، بالإضافة إلى استبدال الكثير من المفاتيح بأسطح لمسية، بينما توجد أمام الراكب الأمامي شاشة خاصة به.

وتنتشر الإضاءة والوميض في جميع أرجاء مقصورة القيادة بغض النظر عن شاشة Head up أو شريط LED الموجود أسفل الزجاج الأمامي. وبطبيعة الحال تساعد كل هذه التجهيزات على زيادة مستوى السلامة أثناء القيادة؛ لأنها تقوم بإظهار خطوط القيادة وتسمح لأسهم الاتجاه أن تطفو في المقصورة، بالإضافة إلى ظهور الإرشادات التحذيرية على كامل عرض السيارة في قمرة القيادة.

وتوفر سيارة A6 e-tron الجديدة تجربة قيادة رائعة تجمع ما بين هدوء وسلاسة القيادة والسرعة القصوى، التي تصل إلى 210 كلم/س مثل الموديلات المزودة بمحركات احتراق داخلي.

ثلاثة أوضاع للقيادة

وتشتمل سيارة أودي الجديدة على ثلاثة أوضاع للقيادة، بالإضافة إلى مستويات مختلفة من استعادة طاقة الكبح. وتبدأ أوضاع القيادة من وضع الاندفاع الذاتي، دون الارتباط بالمحرك تماما، ووصولا إلى وضع "القيادة بدواسة واحدة"، والذي يمتاز باستعادة طاقة الكبح والتباطؤ بشدة عند رفع القدم عند دواسة الوقود، بحيث يمكن لكل شخص اختيار وضع القيادة المفضل لديه.

وأوضحت شركة أودي أنه يمكن تغطية 95% من عمليات الكبح، التي تتم في الحياة اليومية عن طريق وظيفة استعادة طاقة الكبح عند رفع القدم عند دواسة الوقود أو حتى عند الضغط على دواسة المكابح عن طريق المحركات الكهربائية دون الحاجة إلى المكابح الاحتكاكية التقليدية، والتي يقتصر استعمالها على مناورات الكبح الشديدة.

وتختلف سيارة أودي A6 e-tron الكهربائية بدرجة كبيرة عن السيارة Q6، على الرغم من استعمال نفس المنصة التقنية؛ حيث تنطلق سيارة أودي A6 e-tron بشكل أكثر رشاقة وجاذبية، ويتحكم القائد في السيارة بشكل أكثر ثباتا واستقرارا؛ حيث يعمل وضع الجلوس ومركز الثقل المنخفض على تعزيز ثبات واستقرار السيارة.

أربعة موديلات

وفي البداية تتوافر أودي A6 e-tron في أربعة موديلات؛ حيث يشتمل الموديل الأساسي على معزز قوة قصير المدى بقوة 240 كيلووات/326 حصان ونظام دفع خلفي وبطارية سعة 83 كيلووات ساعة، ويصل مدى السير إلى 627 كلم.

وتشتمل جميع موديلات A6 e-tron الأخرى على بطارية سعة 100 كيلووات ساعة، ويولد المحرك الكهربائي قوة تصل إلى 280 كيلووات/381 حصان ويصل مدى السير القياسي إلى 756 كلم في الإصدار Sportback وإلى 720 كلم في الإصدار الكومبي.

تحسين الإيروديناميكية

وأكدت الشركة الألمانية أنها عملت بشكل مكثف لتحسين خصائص الإيروديناميكية من خلال الضبط الدقيق للجنوط، الذي ساهم في زيادة مدى السير بمقدار 6 كلم، وكذلك وظيفة خفض ارتفاع السيارة عند السير على الطرق السريعة مع توافر التعليق الهوائي ضمن باقة التجهيزات الاختيارية، كما عملت المرايا الجانبية المزودة بكاميرا رقمية على زيادة مدى السير بمقدار 7 كلم.

وقامت شركة أودي بتجهيز سيارتها Quattro باثنين من المحركات بقوة 340 كيلووات/426 حصان ومدى سير يصل إلى 716 كلم، ويحتل مركز الصدارة الموديل S6 الفاخر، الذي يتوافر بتكلفة 99 ألف و500 يورو، ويعتمد على محرك بقوة 450 كيلووات/551 حصان ومدى سير يصل إلى 675 كلم، وينطلق بسرعة قصوى تصل إلى 240 كلم/س بدلا من 210 كلم/س.

وتسعى شركة أودي إلى الحفاظ على ميزة السرعة أيضا عندما يتعلق الأمر بشحن البطارية، وعلى الرغم من أن الحد الأقصى للشحن بواسطة التيار المتردد يبلغ 11 كيلووات، إلا أنه يمكن شحن السيارة A6 e-tron الجديدة بشدة تصل إلى 270 كيلووات، ويمكن شحنها لقطع مسافة 310 كيلومتر في غضون 10 دقائق.