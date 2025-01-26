شعبة السيارات تكشف توقعاتها للأسعار في 2025

كتبت- داليا الظنيني:

أعرب علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، عن تفاؤله بشأن استقرار أسعار السيارات خلال العام الجاري 2025. وأرجع سبع هذا التوقع إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي من السيارات وتثبيت سعر الصرف.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أوضح السبع أن دخول مصانع جديدة إلى السوق المصرية، سواء كانت صينية أو من شركات عالمية أخرى، سيساهم في زيادة المعروض من السيارات، مما سيخلق منافسة أكبر بين الشركات وبالتالي يؤدي إلى استقرار الأسعار.

وأشار سبع إلى أن القوة الشرائية للمواطنين قد تأثرت خلال الفترة الماضية، ولكن من المتوقع أن تتحسن مع زيادة المنافسة وتوفر خيارات أكثر للمستهلكين.

وأكد أن استقرار سعر الصرف يعد عاملاً حاسمًا في استقرار أسعار السيارات، حيث أن أي تقلبات في سعر الصرف تؤثر بشكل مباشر على أسعار السيارات المستوردة.



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