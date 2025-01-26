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هكذا أصبحت لاند روفر Defender 110 بعد تعديلات "تشيلسي تراك كومباني"

11:50 ص الأحد 26 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    لاند روفر Defender 110
  • عرض 6 صورة
    لاند روفر Defender 110
  • عرض 6 صورة
    لاند روفر Defender 110
  • عرض 6 صورة
    لاند روفر Defender 110
  • عرض 6 صورة
    لاند روفر Defender 110
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لندن - (د ب أ):

أعلنت شركة "تشيلسي تراك كومباني" عن إطلاق برنامج تعديل للسيارة لاند روفر Defender 110، والذي يمنح سيارة الطرق الوعرة مظهرا أكثر جاذبية وتفردا من خلال بعض التفاصيل الخارجية والداخلية.

وأوضحت شركة التعديل البريطانية أن النسخة المعدلة Defender 110 Landmark Edition تتميز من خلال شبكة المبرد الجديدة والاسبويلر المقسم لثلاثة أجزاء، فضلا عن العجلة الاحتياطية باللون piano black، كما تزدان السيارة بتوقيعات شركة التعديل.

وتتوج ملامح التفرد بالتصميم الخاص للعجلات المسبوكة من معدن خفيف قياس 22 بوصة باللون satin black. وتستكمل الملامح الخاصة بخياشيم على الرفارف باللون الأسود المطفأ.

وتزدان المقصورة الداخلية للسيارة المعدلة بالتجهيزات الجلدية الفاخرة باللون الأزرق، مع أجواء فارهة، كما تم تجهيز النطاقين العلوي والسفلي من لوحة القيادة والأبواب الأمامية والخلفية والمقود بجلود فاخرة. وتسجل شعارات شركة التعديل حضورا خاصا بالمقصورة الداخلية.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك يزأر بقوة 300 حصان/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

لاند روفر Defender 110 تشيلسي تراك كومباني
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